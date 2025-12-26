विज्ञापन
Negative Energy Remedies: घर की नेगेटिव एनर्जी को चुटकियों में दूर करने वाले 9 उपाय, पहले दिन ही दिखेगा बड़ा फर्क

Ghar Ki Negativity Kaise Dur Kare: कई बार घर के भीतर अचानक से भारीपन महसूस होने लगता है और हर समय उदासी सी छाई रहती है. अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है तो घर की नकारात्मक ऊर्जा और निराशा को दूर करने के लिए आज ही इस लेख में बताए गये सरल सनातनी उपाय करें.

Negative Energy Remedies: घर की नेगेटिव एनर्जी को चुटकियों में दूर करने वाले 9 उपाय, पहले दिन ही दिखेगा बड़ा फर्क
How to remove the negative energy: घर की नकारात्मक ऊर्जा कैसे दूर करें?
Negative Energy Dur Karne Ke Upay: अगर आपको अपने घर में प्रवेश करते ही अक्सर भारीपन, थकान और निराशा महसूस होती है तो इसका कारण घर की नकारात्मक ऊर्जा (Negative Energy) हो सकती है. नेगेटिव एनर्जी के कारण व्यक्ति को न सिर्फ मानसिक बल्कि शारीरिक थकान और अवसाद जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. वास्तु शास्त्र और धर्मशास्त्र में इस नेगेटिव एनर्जी को घर से बाहर निकालने के लिए कई सरल सनातनी उपाय बताए गये हैं. अब जबकि साल 2025 को खत्म होने और नये साल 2026 को शुरू होने में चंद दिन रह गये हैं, उसमें आपको नेगेटिविटी को दूर करने और पॉजिटिविटी को बढ़ाने उपायों को जरूर एक बार जरूर आजमाना चाहिए, जिसे करते ही पहले दिन से बड़ा फर्क नजर आता है.

घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर करने का महाउपाय

1. हिंदू मान्यता के अनुसार घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए प्रतिदिन पूजा करते समय धूप, कपूर और शुद्ध देशी घी का दीपक जलाना चाहिए. मान्यता है कि पूजा के इस उपाय से न सिर्फ ईश्वरीय कृपा बल्कि सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है.

2. हिंदू मान्यता के अनुसार घर के भीतर मंत्र जप करने से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है. ऐसे में यदि आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिविटी बढ़ गई है तो प्रतिदिन प्रात:काल ​अपने आराध्य देवी-देवता के मंत्र का जप करें या फिर उसे किसी फोन या आडियो सिस्टम के माध्यम से बजाएं. मंत्र की ऊर्जा न सिर्फ आपके घर में बल्कि आपके जीवन में भी पॉजिटिविटी बनाए रखेगी.

3. निगेटिविटी को भगाने और पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए आप मंत्र जप के अलावा अपने घर में न सिर्फ हवन बल्कि समय-समय पर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या रामचरितमानस का पाठ भी कर सकते हैं.

4. हिंदू मान्यता के अनुसार घर के भीतर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश न हो सके इसके लिए घर के प्रवेश द्वार को मंगल प्रतीकों से सजाना चाहिए तथा प्रतिदिन प्रात:काल स्नान-ध्यान करने के बाद हल्दी मिले जल को मुख्य द्वार के दोनों कोनों पर छिड़कना चाहिए.

5. हिंदू मान्यता के अनुसार घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए न सिर्फ प्रतिदिन बल्कि हर शनिवार और अमावस्या को विशेष रूप से साफ-सफाई करनी चाहिए और जितना भी खराब समान हो उसे घर से बाहर कर देना चाहिए. इस उपाय को करने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा शीघ्र ही दूर होगी और धन की देवी का आशीर्वाद प्राप्त होगा.

6. वास्तु शास्त्र के अनुसार जब आपके घर में निगेटिविटी बढ़ने लगे तो आपको प्रतिदिन प्रात:काल कुद समय के लिए अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे खोलना प्रारंभ कर देना चाहिए, ताकि शुद्ध हवा के साथ सकारात्मकता भी आपके घर के भीतर प्रवेश कर सके. वास्तु के अनुसार ताजी हवा और सूर्य का प्रकाश निगेटिविटी को दूर करने का सबसे बड़ा उपाय है.

7. अगर आपको लगता है कि घर में अक्सर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है तो आपको बाहर से आने के बाद अपने चप्पल-जूते को रैक में रखना चाहिए और घर के लिए स्लीपर्स का प्रयोग करना चाहिए. घर के भीतर कभी भी अपने चप्पल और जूते को इधर-उधर नहीं फेंकना चाहिए. वास्तु के अनुसार कभी भी घर की दहलीज के पास जूते और चप्पल नहीं उतारने चाहिए और न ही वहां पर गंदगी इकट्ठी होने देना चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है.

8. वास्तु शास्त्र के अनुसार समुद्री नमक में नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर खींचने की शक्ति होती है. ऐसे में प्रत्येक शनिवार को घर के भीतर पानी में नमक मिलाकर पूरे घर में पोंछा लगाना चाहिए. इस उपाय को करने से निगेटिविटी दूर होगी और पॉजिटिविटी बढ़ेगी.

9. कई बार हम चीजों के टूट जाने या फिर खराब हो जाने के बाद भी उसे घर के किसी कोने में इकट्ठा करके रखते जाते हैं और उसे घर से निकालने का मोह नहीं जाता है. वास्तु के अनुसार ऐसी टूटी और अनुपयोगी चीजों से भी घर के भीतर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है. ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पानी है तो आपको टूटी-फूटी चीजों को जल्द से जल्द घर से निकालना या फिर रिपेयर करवाकर उसे प्रयोग में लाना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

