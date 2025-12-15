Chandrama Ke Upay: सोमवार के इन 7 सनातनी उपायों से दूर होगा चंद्र दोष और चांद सी चमकेगी किस्मत

Easy and effective remedies for Chandra Dosha: सूर्य की तरह चंद्रमा भी प्रत्यक्ष देवता हैं, जिनके दर्शन हमें अक्सर होते हैं. सनातन परंपरा में जहां चंद्रमा को भगवान शिव के मस्तक पर शोभायमान हैं, वहीं ज्योतिष में यह मन का कारक माना गया है. ज्योतिष के अनुसार सौम्य ग्रह है. पृथ्वी के करीब होने के कारण यह पृथ्वी व पृथ्वी पर रहने वाले लोगों पर अत्यधिक प्रभाव डालता है. कुंडली में मजबूत चंद्रमा जहां शुभ फल प्रदान करता है तो वहीं इससे जुड़े दोष व्यक्ति के मन को बेचैन करते हुए माता की सेहत आदि को प्रभावित करता है. यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा अशुभ फल दे रहा है तो आप आज सोमवार के दिन नीचे दिये गये सरल सनातनी उपाय करके इसके दोष को दूर और इसके शुभ फल को प्राप्त कर सकते हैं.

चंद्रमा के ज्योतिष उपाय

1. सनातन परंपरा के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव और उनके मस्तक पर शोभायमान चंद्र देवता की पूजा के लिए समर्पित रहता है. ऐसे में सोमवार के दिन सुबह स्नान-ध्यान करने के बाद भगवान शिव को दूध और जल अर्पित करने पर कुंडली का चंद्रमा मजबूत होकर शुभ फल प्रदान करता है.

2. ज्योतिष के अनुसार यदि कुंडली में चंद्रमा कमजोर होकर अशुभ फल दे रहा है तो उसके दोष को दूर करके शुभ फल पाने के लिए व्यक्ति को सोमवार के दिन सफेद गाय की सेवा करनी चाहिए तथा उसे गुड़ और चावल खिलाना चाहिए.

3. ज्योतिष के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र दोष हो तो उसे भूलकर भी चंद्रमा से जुड़ी चीजों को दान नहीं लेना चाहिए बल्कि ऐसी चीजों का दान सोमवार के दिन करना चाहिए.

4. कुंडली में चंद्रमा को मजबूत करने और उसके शुभ फल को पाने के लिए अपने पूजा घर में दक्षिणावर्त शंख की पूजा करनी चाहिए.

5. कुंडली के चंद्र दोष को दूर करने और उसके शुभ फल को पाने के लिए सोमवार के दिन चंद्र देवता का दर्शन और पूजन करना चाहिए. चंद्र देवता को मनाने के लिए सोमवार के दिन चांदी के पात्र में दूध, गंगाजल, चावल, चीनी डालकर अर्घ्य देना चाहिए.

6. कुंडली के चंद्रमा के शुभ फल को पाने के लिए मंत्र जप काफी कारगर माना गया है. ऐसे में सोमवार के दिन चंद्र देवता के मंत्र 'ॐ श्रां श्रीं श्रौं स: चन्द्रमसे नम:' मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए.

7. ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा को माता का कारक माना गया है. ऐसे में उसके शुभ फल को पाने के लिए व्यक्ति को अपनी माता का आदर करते हुए उन्हें हमेशा प्रसन्न रखने का प्रयास करना चाहिए. चंद्र दोष से बचने के लिए प्रतिदिन अपनी मां या फिर माता समान स्त्री के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)