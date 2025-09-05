Chandra Grahan 2025: चंद्र ग्रहण में गर्भवती महिलाओं को कौन से नहीं करने चाहिए काम? जानें सभी जरूरी नियम 

Lunar Eclipse 2025 tips for pregnant ladies: हिंदू धर्म में जिस चंद्र ग्रहण को बेहद अशुभ माना गया है, वह सितंबर महीने की 7-8 तारीख को लगने जा रहा है. धार्मिक मान्यता के अनुसार ग्रहण को देखना, उस दौरान खाना-पीना, पूजा करना आदि कार्य को अत्यंत अशुभ होता है. इसी लोकमान्यता के कारण अक्सर ग्रहण का सूतक लगते ही मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं और ग्रहण के खत्म होने तक देवी-देवताओं का पूजन और दर्शन नहीं होता है. धर्म-कर्म की तरह गर्भवती महिलाओं के लिए भी कुछ विशेष नियम बताए गये हैं. आइए जानते हैं कि साल 2025 के आखिरी चंद्रग्रहण के दौरान महिलाओं को कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए.

चंद्र गहण के दौरान बाहर न निकलें

हिंदू मान्यता के अनुसार सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण दोनों को ही न तो गर्भवती महिला को और न ही किसी अन्य व्यक्ति को देखना चाहिए. हिंदू मान्यता के अनुसार ग्रहण को देखने या फिर उसकी छाया पड़ने से दुष्प्रभाव पड़ता है. हिंदू मान्यता के अनुसार गर्भवती महिला को चंद्र ग्रहण के दौरान बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि उसे देखने पर आंख और पेट में पल रह बच्चे पर बुरा असर पड़ने की आशंका बनी रहती है.

चंद्र ग्रहण के दौरान खान-पान से जुड़े नियम

हिंदू मान्यता के अनुसार ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को कुछ भी खाने-पीने से बचने का प्रयास करना चाहिए. इस नियम का पालन करने के लिए वे ग्रहण लगने से पूर्व समुचित आहार ले सकती हैं. हालांकि यह नियम विशेष परिस्थितियों में मरीज और गर्भवती महिलाओं पर लागू नहीं होते हैं.

चंद्र ग्रहण के दौरान करें मंत्र का जप

हिंदू मान्यता के अनुसार ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को नहीं सोना चाहिए बल्कि बल्कि यथासंभव उसे अपने आराध्य देवी-देवता का ध्यान करते हुए उनके मंत्रों का जप करना चाहिए. हिंदू मान्यता के अनुसार ग्रहण के दौरान देवी-देवताओं की मूर्ति और चित्र आदि का स्पर्श करने और उनकी पूजा करने की मनाही है लेकिन इस दौरान मंत्र जप किया जा सकता है. हिंदू मान्यता है कि मंत्र जप के शुभ प्रभाव से ग्रहण से उत्पन्न हुई नकारात्मक उर्जा खत्म् हो जाती है.

चंद्र ग्रहण के बाद जरूर करें स्नान

हिंदू मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण के समाप्त होने पर गर्भवती महिलाओं को स्नान करने के बाद ईश्वर की पूजा और ध्यान करते हुए स्वस्थ संतान की कामना करना चाहिए.

चंद्र ग्रहण के बाद घर में छिड़कें गंगाजल

हिंदू मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद गर्भवती महिला को स्नान-ध्यान करने के बाद पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए और गंगाजल में तुलसी पत्र मिलाकर ग्रहण करना चाहिए.

चंद्र ग्रहण के बाद जरूर करें दान

हिंदू मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद गर्भवती महिला को स्नान-ध्यान और देवी-देवताओं का पूजन करने के बाद यथासंभव किसी जरूरतमंद व्यक्ति को ग्रहण का दान करना चाहिए. मान्यता है कि ग्रहण का दान करने से इससे जुड़े दोष दूर हो जाते हैं और जीवन में सब मंगल ही मंगल होता है.

नुकीली और धारदार चीजों का न करें प्रयोग

हिंदू मान्यता के अनुसार ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं नुकीली, धारदार वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए. मान्यता है ​ऐसी वस्तुओं से उन्हें नुकसान पहुंच सकता है.

नोट: गर्भवती महिलाओं के लिए बताये गये सभी नियम धर्म और लोकमान्यता पर आधारित हैं, इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है. ऐसे में ग्रहण के दौरान खान-पान हो या फिर रहन-सहन, उससे जुड़े नियमों को आप अपनी आस्था और अवस्था के अनुसार अपना सकते हैं, यह हर किसी के लिए बाध्य नहीं है.