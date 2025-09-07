Chandra Grahan 2025: अगर गलती से दिख जाए चंद्र ग्रहण तो कैसे दूर होगा उसका दोष? जानें महाउपाय सिर्फ एक क्लिक में

Chandra Grahan 7 September 2025: आज रात को साल का अखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है जो कि 09:58 पर शुरू होकर देर रात या फिर कहें 08 सितंबर 2025 को पूर्वाह्न 01:26 बजे खत्म होगा. हिंदू मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण का घटित होना बेहद अशुभ घटना है. यही कारण है कि धर्मशास्त्र में चंद्र ग्रहण को न सिर्फ देखने बल्कि इस दौरान तमाम तरह के कार्यों को करने की मनाही भी है. सवाल उठता है कि यदि कोई व्यक्ति गलती से चंद्र ग्रहण देख ले तो इससे लगने वाले दोष से उसे किस प्रकार मुक्ति मिलेगी?

कब और कैसे लगता चंद्र ग्रहण दोष (When and how does the lunar eclipse defect occur)

ज्योतिष के अनुसार जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है तो चंद्रमा का पूरा भाग या फिर आधा भाग ढक जाता है, जिसके कारण चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है. जिसे देखने पर अक्सर व्यक्ति को दोष लगता है. हालांकि यह दोष कई बार कुंडली में ग्रहों की स्थिति के कारण भी जीवन में बनता है. जिसके कारण व्यक्ति को जीवन में तमाम तरह के नकारात्मक फल प्राप्त होते हैं.

यह दोष आदमी के व्यवहार से लेकर उसके करियर-कारोबार तक को प्रभावित करता है. ऐसे में सवाल उठता है कि मन का कारक कहलाने वाले चंद्र के ग्रहण का दोष कैसे दूर होता है? आइए चंद्र दोष को दूर करने के सरल सनातनी उपाय के बारे में विस्तार से जानते हैं.

जब गलती से दिख जाए चंद्र ग्रहण (When you accidentally see a lunar eclipse)

यदि भूलवश आज आपकी नजर चंद्र ग्रहण पर पड़ जाती है तो आपको इससे लगने वाले दोष से बचने के लिए विशेष रूप से राहु-केतु के मंत्रों ॐ रां राहवे नमः और ॐ कें केतवे नम: मंत्र का जप कम से कम एक माला या फिर अधिक से अधिक करते हुए चंद्र ग्रहण के दोष से मुक्ति पाने की कामना करना चाहिए.

चंद्र दोष के लिए करें ये महाउपाय (Remedies for Lunar Eclipse 2025)

राहु और केतु छाया ग्रहों के मंत्र जप के साथ आपको चंद्र ग्रहण के दोष को दूर करने के लिए चंद्रमा के मंत्र का भी जप करना चाहिए. चंद्रमा के मंत्र 'ॐ श्रां श्रीं श्रौं स: चंद्रमसे नम:' या फिर 'ॐ सों सोमाय नम:' को रुद्राक्ष की माला से विशेष रूप से जप करना चाहिए. मान्यता है कि इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से ग्रहण का दोष दूर हो जाता है.

चंद्र ग्रहण की मुक्ति दिलाएगी शिव साधना (Chandra Grahan 2025 Shiva puja Remedies)

हिंदू मान्यता के अनुसार चंद्रमा को अपने माथे पर धारण करने वाले शिव की विधि-विधान साधना करने पर चंद्रमा से जुड़ा किसी भी प्रकार का दोष हो दूर हो जाता है. ऐसे में यदि गलती से चंद्र ग्रहण दिख जाए तो उसकी समाप्ति के बाद स्नान-ध्यान करने के बाद भगवान शिव की विधि-विधान से पूजा एवं महामृत्युंजय मंत्र 'ॐ त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम् पुष्टिवर्द्धनम्. ऊर्वारुकमिव बंधनात, मृत्योर्मुक्षिय मामृतात्' का रुद्राक्ष की माला से अधिक से अधिक जप करना चाहिए. भगवान शिव को पूजा में खीर का प्रसाद भोग भी लगाएं.

दान से दूर होगा चंद्र ग्रहण का दोष (Chandra Grahan 2025 Daan ke upay)

चंद्र ग्रहण के दोष से मुक्ति पाने के लिए दान को अति उत्तम उपाय बताया गया है. ऐसे में यदि आपको गलती से चंद्र ग्रहण का दोष लग जाए तो उसे दूर करने के लिए आपको ग्रहण के बाद यथा संभव राहु, केतु और चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का विशेष रूप से दान करना चाहिए. हिंदू मान्यता के अनुसार यदि आपने भूलवश चंद्रग्रहण देखा है तभी इसका प्रायश्चित होगा. अगर आपने जानबूझकर चंद्र ग्रहण को देखने की कोशिश की है तो इसका प्राश्चित संभव नहीं होगा. ऐसी स्थिति में आपको चंद्र ग्रहण के दोष को झेलना ही पड़ेगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)