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Capricorn Aaj Ka Rashifal: छोटे प्रयास देंगे बड़ा संकेत, दोपहर बाद घर की जरूरतों पर खर्च की संभावना

Capricorn Horoscope Today 28 September 2028, Makar Rashifal: वाहन चलाते समय जल्दबाजी न करें. घरेलू बजट बिगाड़ने वाली बड़ी खरीदारी को कुछ समय रोकना बेहतर होगा. आपका शांत व्यवहार दूसरे व्यक्ति को भी नरम कर सकता है.

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Capricorn Aaj Ka Rashifal: छोटे प्रयास देंगे बड़ा संकेत, दोपहर बाद घर की जरूरतों पर खर्च की संभावना
Capricorn Aaj Ka Rashifal 28 September 2028 | Makar Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Capricorn Horoscope Today 28 September 2028, Makar Rashi ka Rashifal: मकर राशि वालों के लिए आज का दिन सुबह सक्रियता और संपर्कों से शुरू होकर दोपहर बाद घरेलू मामलों की ओर मुड़ सकता है. सुबह 10:15 बजे तक चंद्रमा आपके तीसरे भाव में और उसके बाद चौथे भाव में रहेंगे. 

इस वजह से दिन के पहले हिस्से में संवाद, छोटे काम और प्रयास प्रमुख रहेंगे, जबकि बाद में घर, वाहन और निजी आराम से जुड़े विषय महत्व पाएंगे. सुबह किसी व्यक्ति से हुई बातचीत आपको किसी काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकती है. फोन, ईमेल या संदेश के माध्यम से जरूरी संपर्क साधने के लिए समय उपयोगी है. 

वाहन चलाते समय जल्दबाजी न करें. रास्ते में फोन देखने या संदेश लिखने की आदत से पूरी तरह बचें. यात्रा छोटी हो तब भी समय का पर्याप्त अंतर रखें, क्योंकि अनपेक्षित देरी हो सकती है. हर संपर्क को तत्काल व्यावसायिक अवसर मान लेना ठीक नहीं. पहले यह देखें कि सामने वाले की जरूरत वास्तव में आपकी सेवा से मेल खाती है या नहीं. 

नौकरी में अपनी पहल दिखाने का अवसर मिलेगा. किसी छोटे काम को बिना बार-बार निर्देश की प्रतीक्षा किए पूरा करना वरिष्ठों की नजर में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है. फिर भी अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय न लें. उत्साह में प्रक्रिया की अनदेखी बाद में जवाबदेही बढ़ा सकती है. 

10:15 बजे के बाद चंद्रमा चौथे भाव में आने से मन घर की ओर खिंचेगा. घर की सफाई, सजावट या किसी जरूरी वस्तु की खरीद का विचार बन सकता है. घरेलू बजट बिगाड़ने वाली बड़ी खरीदारी को कुछ समय रोकना बेहतर होगा. यदि घर में किसी बात को लेकर पहले से तनाव है तो आज पुराने आरोप दोहराने के बजाय समाधान की बात करें. 

आपका शांत व्यवहार दूसरे व्यक्ति को भी नरम कर सकता है. दोपहर बाद काम से मानसिक दूरी बनाना उपयोगी रहेगा. लगातार उपलब्ध रहने की कोशिश आपकी ऊर्जा कम कर सकती है. कुछ समय अपने लिए रखना स्वार्थ नहीं, बल्कि जरूरी संतुलन है.

उपाय: घर में उत्तर दिशा की अनावश्यक वस्तुएं हटाकर स्थान को खुला और व्यवस्थित रखें.
शुभ रंग: चॉकलेटी ब्राउन 
 

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