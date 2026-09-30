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Cancer Aaj Ka Rashifal: जिम्मेदारियों के बीच मिल सकता है आगे बढ़ने का मौका, आय के साधन बढ़ने की उम्मीद

Cancer Horoscope Today 30 September 2026, Kark Rashifal: नौकरी में किसी टीम या समूह के साथ किया गया काम आपकी स्थिति मजबूत कर सकता है. अधिकारी आपके प्रदर्शन को बारीकी से देख सकते हैं.

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Cancer Aaj Ka Rashifal: जिम्मेदारियों के बीच मिल सकता है आगे बढ़ने का मौका, आय के साधन बढ़ने की उम्मीद
Cancer Aaj Ka Rashifal 30 September 2026 | Kark Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Cancer Horoscope Today 30 September 2026, Kark Rashi ka Rashifal: आज पेशेवर जिम्मेदारियां प्रमुख रहेंगी. इसके बाद एकादश भाव में प्रवेश करते ही संपर्कों, आय के अवसरों और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित होगा. इसलिए दिन के दोनों हिस्सों का स्वभाव अलग रहेगा. सुबह किसी महत्वपूर्ण काम की जवाबदेही आपके सामने आ सकती है. 

अधिकारी आपके प्रदर्शन को बारीकी से देख सकते हैं. ऐसी स्थिति में अपने काम का श्रेय लेने के साथ-साथ जहां गलती हुई है, वहां उसे स्वीकार करना भी आपके पक्ष में रहेगा. किसी वरिष्ठ व्यक्ति से मतभेद हो तो बातचीत को अहं का विषय न बनाएं. 

व्यापार में सुबह निर्णय लेने से पहले आंकड़ों को देखना आवश्यक होगा. किसी ऑर्डर को पूरा करने में लागत अपेक्षा से अधिक आ सकती है. केवल बिक्री बढ़ाने के लिए लाभ का मार्जिन बहुत कम न करें. दोपहर 1:13 बजे के बाद परिस्थितियां अधिक अनुकूल महसूस हो सकती हैं. 

एकादश भाव में चंद्रमा होने से किसी परिचित के माध्यम से नया ग्राहक, व्यावसायिक संपर्क या अतिरिक्त आय का रास्ता सामने आ सकता है. पहले से किए गए प्रयास का परिणाम मिलने की संभावना भी रहेगी. फिर भी प्राप्त होने वाली रकम को तुरंत खर्च करने के बजाय उसका कुछ हिस्सा सुरक्षित रखना समझदारी होगी. 

नौकरी में किसी टीम या समूह के साथ किया गया काम आपकी स्थिति मजबूत कर सकता है. केवल यह उम्मीद करना कि अधिकारी स्वयं आपकी मेहनत पहचान लेंगे, पर्याप्त नहीं होगा. सामाजिक स्तर पर किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. बातचीत में अपनी जरूरत से ज्यादा निजी जानकारी साझा न करें. नया परिचय उपयोगी हो सकता है, मगर विश्वास धीरे-धीरे बनाना बेहतर रहेगा.

उपाय: किसी जलाशय या मंदिर में मछलियों के लिए आटे की छोटी-छोटी गोलियां डालें, जहां ऐसा करना उचित और सुरक्षित हो.
शुभ रंग: चांदी जैसा सफेद
 

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