Buri Nazar Ke Upay: अगर बार-बार लग जाती है नजर तो बुरी बलाओं से बचने के लिए करें ये अचूक उपाय 

Buri Nazar Ke Upay: जिस बुरी नजर के लगते ही अक्सर लोगों के चलते हुए काम ठप्प पड़ने लगते हैं, रिश्ते-नातों में प्यार की जगह दरार दिखाई देने लगती है, उस बुरी नजर से बचने के लिए ज्योतिष में कई ऐसे सरल सनातनी उपाय बताये गये हैं, जिसे करते ही ऐसी बलाओं या फिर कहें नकारात्मक उर्जा चुटकी बजाते ही छुटकारा मिल जाता है. 

Evil Eye Remedies: बुरी नजर से बचने के उपाय
Evil Eye Remedies: जीवन में कई बार लोगों के चलते हुए काम अचानक से ठप्प पड़ जाते हैं या फिर स्वस्थ हंसता-खेलता बच्चा एकदम से गुमसुम या फिर बीमार रहने लगता है. करियर हो या फिर कारोबार या फिर आपका घर-परिवार, हर आदमी को उस बुरी नजर से हमेशा खतरा बना रहता है, जिसके लगते ही चीजें अचानक से बिगड़ने लगती हैं. यदि आपको भी लगता है कि आपके घर, परिवार और तरक्की को अक्सर किसी न किसी की नजर लग जाती है तो आपको बुरी बलाओं से बचाने वाले नीचे बताए गये सरल सनातनी उपायों को एक बार जरूर आजमाना चाहिए. 

गणपति का उपाय

अगर आपको लगता है कि आपके घर को किसी की बार-बार बुरी नजर लग जाती है तो इससे बचने के लिए आपको विघ्न-विनाशक भगवान श्री गणेश जी का चित्र या प्रतिमा को अपने मुख्य द्वार पर दोनों तरफ लगाना चाहिए. दोनों चित्र या प्रतिमाओं को ऐसे लगाएं कि गणपति की पीठ आपको न नजर आए. इसके बाद हर रोज गणपति की इस प्रतिमा पर पवित्र जल छिड़कर कर धूप-दीप दिखाते रहें. 

नमक का उपाय

अगर आपको लगता है कि आपके घर को नजर लगी है और घर के भीतर प्रवेश करते ही भारीपन लगता है तो आपको बुरी नजर या फिर कहें घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए पानी में नमक डालकर पोंछा लगाना चाहिए तथा शाम के समय लोहबान जलाकर पूरे घर में घुमाना चाहिए. 

पीली कौड़ी का उपाय

यदि आपको लगता है कि आपकी आय या फिर कहें रुपये-पैसे को किसी की बुरी नजर लग गई है तो आपको शुक्रवार के दिन पीली कौड़ी खरीद कर घर लाना चाहिए और उसे माता लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद उसे उनका प्रसाद मानकर धन स्थान पर रखना चाहिए. मान्यता है कि इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और धन की आवक बनी रहती है. 

कपूर का उपाय

सनातन परंपरा में मंगलवार के दिन को नजर उतारने के लिए सबसे ज्यादा शुभ और फलदायी माना गया है. यदि आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है और किसी व्यक्ति को नजर लगी हुई है तो मंगलवार के दिन कपूर से जुड़ा उपाय जरूर करना चाहिए. इसके लिए कपूर के 5 टुकड़े लेकर नजर लगे व्यक्ति के सिर से सात बार उतार लें और उसे किसी मिट्टी के दीये पर रखकर जला दें. मान्यता है कि इससे नजर दोष दूर हो जाता है. 

नींबू मिर्च का उपाय

हिंदू मान्यता के अनुसार नींबू और मिर्च में नकारात्मक उर्जा को दूर करने की शक्ति होती है. यही कारण है कि कारोबार को बुरी नजर से बचाने के लिए व्यवसाय स्थल के मेन गेट पर एक काले धागे में नींबू और मिर्च को पिरोकर टांगने की परंपरा है. यदि आपको भी कुछ ऐसा खतरा बना रहता है तो आप यह उपाय शनिवार के दिन विशेष रूप से कर सकते हैं. 

पानी का उपाय

सनातन पवित्र में जल को अत्यंत ही पवित्र हुए प्रत्येक पूजा और शुभ कार्य में प्रयोग किया जाता है. मान्यता है कि जल में ऐसे गुण होते हैं जो तमाम तरह के दोष को दूर करके शुभता प्रदान करते हैं. ऐसे में यदि घर के किसी बच्चे या फिर सदस्य को नजर लग गई हो तो उसके सिर पर पानी का लोटा या कलश सात बार उताकर किसी पौधे की जड़ में डाल देना चाहिए. मान्यता है कि इससे जल्द ही नजर दोष दूर हो जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

