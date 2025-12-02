Bad Dreams Remedies: अगर हर रात आपको डराते हैं बुरे सपने तो बचने के लिए करें ये महाउपाय

Astrological Remedies to Overcome Bad Dreams: रात को सोते समय अक्सर हम और आप सपनों की उस दुनिया में चलते जाते हैं, जहां पर हमारा कुछ भी वश नहीं चलता है. ये सपने कभी सुखद तो कभी इतने डरावने होते हैं कि बच्चे हों या फिर बड़े बुरे सपनों के आते ही चौंक कर नींद से जाग कर बैठ जाते हैं. लोगों को इन डरावने सपनों से उबरना कई बार मुश्किल हो जाता है. अगर आप भी तमाम अजीबोगरीब या फिर डरावने सपनों के कारण परेशान हैं और आए दिन आपकी नींद खराब होती है तो आपको बुरे सपनों से बचने के लिए नीचे बताए गये उपायों को जरूर एक बार आजमाना चाहिए.

आखिर क्यों आते हैं बुरे सपने?

बुरे सपनों (Scary Dreams) के आने के पीछे अक्सर नकारात्मक विचार, मानसिक तनाव, स्थान विशेष पर नकारात्मक ऊर्जा का होना, पितृदोष, आदि का होना माना जाता है. मान्यता है कि अगर कोई इंसान दिन भर तमाम तरह की चिंता या फिर किसी डर के साये में जीता है उसका अशांत और अस्थिर मन अक्सर सपनों की ऐसी दुनिया में चला जाता है, जहां उसे तमाम तरह की अजीबोगरीब या फिर कहें डरावनी चीजें दिखाई देती हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुरे सपनों के पीछे बहुत हद तक कुंडली में स्थित राहु, केतु, शनि और चंद्रमा जैसे ग्रहों की अशुभता भी कारण बनती है.

बुरे सपने से बचने का उपाय

ज्योतिष (Astrology) के अनुसार यदि प्रतिदिन बुरे सपनों के कारण आपकी नींद खराब हो रही है तो आपको इससे बचने के लिए सोने से पहले स्नान करने के बाद साफ-सुथरे कपड़े पहनकर स्वच्छ बिस्तर पर सोना चाहिए.

अगर आपका बच्चा प्रतिदिन बुरे सपनों के कारण अचानक से चौंक कर उठ जाता है तो आपको उसके बिस्तर के नीचे मंगलवार या रविवार के दिन एक काले रंग के कपड़े में फिटकरी बांधकर रखना चाहिए. फिटकरी के इस उपाय को करने से बुरे सपने आने बंद हो जाते हैं. यदि फिटकरी न मिले तो आप उसकी जगह तकिए या बिस्तर के नीचे चाकू, कैंची, नेल कटर आदि रख सकते हैं.

बुरे सपनों से बचने के लिए व्यक्ति को सोने से पहले न तो डरावनी फिल्में देखनी चाहिए और न ही कोई ऐसी किताब पढ़नी चाहिए, जिससे आपके मन में भय उत्पन्न हो. रात को सोते समय भूत-प्रेत जैसे तमाम डरावने और नकारात्मक विषयों पर चर्चा भी नहीं करनी चाहिए.

अगर आप चाहते हैं कि आपको बुरे सपने न आएं तो आपको सही दिशा में सिर करके सोना चाहिए. वास्तु के अनुसार कभी भूलकर भी उत्तर दिशा की ओर सिर और दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए. हमेशा पूर्व या दक्षिण दिशा में सिर करके सोएं.

सनातन परंपरा में बुरा सपना हो या फिर कोई दूसरा भय उसे दूर करने के लिए भगवान शिव, हनुमान जी और भगवान भैरव की साधना अत्यंत ही फलदायी मानी गई है. ऐसे में आपको बुरे सपने से बचने के लिए इन तीनों देवता में से किसी एक की विधि-विधान से पूजा एवं चालीसा का पाठ या फिर मंत्र का जप करना चाहिए.

बुरे सपनों से बचने के लिए सोते समय अपने आराध्य देवी या देवता का ध्यान तथा 'दुष्टस्वप्नं ममानाशय द्रुतं कुरु कुरु स्वाहा' मंत्र का 11 बार जाप करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)