Budh Ke Upay: अगर कुंडली में है बुध दोष तो उससे मुक्ति पाने के लिए जरूर करें ये अचूक उपाय

Budh Dosh ke Upay: ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि, तर्क, वाणी, करियर-कारोबार आदि का कारक माना जाता है. ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में बुध मजबूत होता है, उन्हें वह शुभता प्रदान करते हुए बेहतर वाणी प्रदान करता है. ऐसे लोगों की वाणी बड़ी प्रखर होती है और वे तर्क-वितर्क करने में बेहद कुशल होते हैं. ऐसे लोगों की त्वरित बुद्धि काम करती है और वे इसकी मदद से अपने करियर-कारोबार को उंचाई पर ले जाते हैं.

वहीं बुध के कमजोर होने पर अक्सर वाणी दोष होता है और उसे जीवन में तमाम तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं. ऐसे लोग अपने करियर-कारोबार को लेकर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं और उन्हें त्वचा संबंधी दिक्कतें भी होती हैं. आइए जानते हैं कि कुंडली में बुध की शुभता को पाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए.

बुध ग्रह के धार्मिक एवं ज्योतिषीय उपाय

बुध ग्रह से जुड़े दोष को दूर करने के लिए बुधवार के दिन विशेष रूप से बुध ग्रह और भगवान श्री गणेश जी की पूजा करें तथा उनके मंत्रों का जप करें. ज्योतिष के अनुसार बुध ग्रह का संबंध हरे रंग से है. ऐसे में बुध ग्रह की शुभता को पाने के लिए व्यक्ति को हरे रंग से जुड़ी चीजों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए. जैसे बुधवार के दिन यदि आप पूजा करते हैं तो हरे रंग के आसन पर बैठकर अपनी साधना-आराधना करें. बुध ग्रह की शुभता को पाने के लिए व्यक्ति बुधवार के दिन तुलसी जी की विशेष रूप से सेवा और उनकी पूजा करनी चाहिए. यदि संभव हो तो इस दिन तुलसी के पौधे लगाएं और दान करें. इसी प्रकार बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र किसी किन्नर को दान करने से भी बुध ग्रह से जुड़े दोष दूर होते हैं और उसकी शुभता प्राप्त होती है. ज्योतिष के अनुसार बुध ग्रह के दोष को दूर करने और उसकी शुभता को पाने के लिए बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए. बुधवार के दिन आठ साल से छोटी कन्या को हरे रंग के वस्त्र, हरे फल, हरी चूड़िया, खिलौने और मिठाई देकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए. बुध ग्रह से जुड़े किसी भी ज्योतिषीय या फिर धार्मिक उपाय को बुधवार के दिन सूर्यास्त से पहले करना ही फलदायी होता है. बुध ग्रह से जुड़े दोष से बचने के लिए व्यक्ति को कभी भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए. यदि आप बुध ग्रह से जुड़े रत्न को धारण करना चाहते हैं तो आपको किसी ज्योतिषी की सलाह लेकर उचित भार वाला पन्ना रत्न पहनना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)