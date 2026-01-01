2026 में कुदरत से सियासत तक 'भूचाल योग'! जानें ज्योतिषाचार्य ने क्या बताया 

साल 2026 किसके लिए क्या लेकर आ रहा है? किसका भाग्योदय होगा? देश-दुनिया में ग्रहों-नक्षत्रों की दिशा किस तरह घूमेगी. ज्योतिष में विश्वास रखने वालों की इसको लेकर गहरी जिज्ञासा है. ज्योतिष शास्त्र आखिर क्या भविष्यवाणी कर रहा है, मथुरा के प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य डॉक्टर रामविलास चतुर्वेदी से इस बारे में कुछ भविष्यवाणियां की हैं, जानिए की गणना क्या कहती है.

आचार्य डॉक्टर रामविलास चतुर्वेदी ने 2026 को लेकर भविष्यवाणी है कि है कि यह साल भूचाल, बाढ़ और सूखे का हो सकता है. आचार्य चतुर्वेदी कहते हैं कि 2026 का अंक ज्योतिष के हिसाब से योग 1 है. इस साल अगर आप कर्म करेंगे तो आपका परिणाम जल्दी मिलेगा.

इस वर्ष का अंक एक है और एक अंक सूर्य का भी है. यह साल प्रकाश और बुद्धि का साल रहेगा. देश में सौर ऊर्जा और नए शोध का साल रहेगा. समस्त संसार को ऊर्जा प्रदान करके कर्म करने की ताकत प्रदान करेगी. देश की आर्थिक तरक्की ज्यादा रहेगी. भारत का निर्यात बढ़ेगा और मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा.

आचार्य चतुर्वेदी कहते हैं कि राजनीति में उथल-पुथल का भी योग बन रहा है. पश्चिम बंगाल और बाकी विधानसभा चुनावों में यह उथल-पुथल दिखेगी. आचार्य चतुर्वेदी के मुताबिक इसके साथ ही प्राकृतिक परिवर्तन का योग भी दिखाई पड़ रहा है. प्रदूषण के खतरे से लेकर बाढ़ तक के खतरे बढ़ेंगे. 2026 में सतर्क रहना होगा. खासतौर पर बाढ़ और सूखे जैसे हालात हो सकते हैं. 2026 में भूचाल का भी योग है. यह साल युद्ध का रहेगा.