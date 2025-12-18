विज्ञापन
विशेष लिंक

Ganga Jal Ke Niyam: अगर हरिद्वार या प्रयाग से लेने जा रहे हैं गंगाजल तो जान लें इससे जुड़े जरूरी नियम

Ganga Jal Rules And Remedies: सनातन परंपरा में पापनाशिनी और पुण्यदायिनी मां गंगा और उनके पवित्र जल का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है. यही कारण है कि जन्म से मृत्यु तक जुड़े रहने वाले इस पावन गंगाजल को हर सनातनी व्यक्ति अपने घर में जरूर रखता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे घर में लाने और रखने का भी नियम होता है.

Read Time: 4 mins
Share
Ganga Jal Ke Niyam: अगर हरिद्वार या प्रयाग से लेने जा रहे हैं गंगाजल तो जान लें इससे जुड़े जरूरी नियम
Gangajal Ke Niyam: घर में गंगाजल कहां रखना चाहिए
NDTV

How to keep Holy Ganga water at home: सनातन परंपरा में जल को बहुत ज्यादा पवित्र माना गया है. हिंदू धर्म में तमाम नदियों, समुद्र और सरोवरों के जल की अपनी महत्ता है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा पवित्र और पूजनीय गंगा जल को माना गया है. पौराणिक मान्यता के अनुसार गंगा जी का उद्भव जगत के पालनहार माने जाने वाले भगवान विष्णु के अंगूठे से हुआ है. यही कारण है कि जिस गंगाजल को सनातनी अमृत मानते हैं, इसे श्री हरि का चरणामृत भी कहा जाता है. हिंदू मान्यता के अनुसार ​जो गंगा जल सालों साल तक रखने के बाद भी खराब नहीं होता है, उसे घर में लाने और रखने के लिए कुछेक नियम बताए गये हैं. आइए गंगाजल से जुड़े धार्मिक नियम के बारे में विस्तार से जानते हैं.

घर में कैसे लाएं गंगाजल

यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में रखा गंगाजल हमेशा पवित्र और पुण्य प्रदान करने वाला बना रहे तो आपको इसे घर में लाने और रखने का नियम जरूर पता होना चाहिए. हिंदू मान्यता के अनुसार गंगा जल को घर में लाने के लिए व्यक्ति को गंगा तट पर जाकर स्नान करना चाहिए और उसके बाद उसे प्लास्टिक में रखकर लाने की बजाय किसी कांसे या पीतल आदि के बर्तन में रखकर बड़ी पवित्रता के साथ घर में लाना चाहिए. मान्यता यह भी है कि जिस पात्र में गंगाजल भर कर घर में लाना हो, उसमें उतना ही गाय का दूध भरकर गंगा जी को अर्पित करना चाहिए.

Latest and Breaking News on NDTV

घर में कहा रखें गंगा जल

हिंदू मान्यता के अनुसार गंगा जल पापनाशिनी गंगा जी का ही प्रतीक होता है, ऐसे में मां गंगा के इस पावन अमृत को घर के पूजा स्थान यानि ईशान कोण में स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए और इसे कभी भी अपवित्र अवस्था में स्पर्श नहीं करना चाहिए. गंगाजल को ऐसे स्थान पर कभी न रखें जहां पर अंधेरा हो या फिर आते-जाते समय लोगों का इससे स्पर्श हो.

गंगाजल का धार्मिक महत्व

सनातन परंपरा में गंगाजल को न सिर्फ तन और मन को पवित्र करने वाला बल्कि तमाम तरह के दोष और पाप को दूर करने वाला माना गया है. हिंदू मान्यता के अनुसार सच्चे मन से गंगा जी के जल में डुबकी लगाने वाले व्यक्ति के सभी पाप और दोष दूर हो जाते हैं और उसे सुख-सोभाग्य की प्राप्ति होती है. गंगाजल का न सिर्फ सेवन बल्कि दर्शन भी पुण्यदायी माना जाता है. हिंदू मान्यता के अनुसार गंगा जल किसी भी सनातनी व्यक्ति के जन्म से ही जुड़ जाता है और अंत समय तक वह इससे जुड़ा रहता है.

Latest and Breaking News on NDTV

गंगाजल के उपाय

  • हिंदू मान्यता के अनुसार यदि आपको लगता है कि आपके घर में निगेटिविटी बढ़ गई है तो आपको सकारात्मक ऊर्जा को पाने के लिए प्रात:काल अपने घर में स्नान-ध्यान करने के बाद पूरे घर में गंगाजल छिड़कना चाहिए.
  • हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा गंगाजल के बगैर अधूरी मानी जाती है. ऐसे में शिव कृपा पाने के लिए उन्हें गंगाजल अवश्य चढ़ाना चाहिए. यदि आपके पास कम गंगाजल हो तो ​शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें.
  • हिंदू मान्यता के अनुसार पाप से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए गंगाजल में स्नान और उसका सेवन करना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ganga Jal, Gangajal Ke Niyam, Holy Ganga Water, Faith
Get App for Better Experience
Install Now