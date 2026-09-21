Aries Aaj Ka Rashifal: काम में बदलाव के संकेत, फैसलों में जल्दबाजी से बचें

Aries Horoscope Today 21 September 2026, Mesh Rashi ka Rashifal: आज मेष राशि वालों के लिए दो अलग-अलग मानसिक और कार्यगत अनुभव लेकर आएगा. सुबह 11:15 बजे तक चंद्रमा आपके भाग्य, उच्च अध्ययन, मार्गदर्शन और दूर की योजनाओं से जुड़े नौवें भाव में रहेंगे.

इसके बाद मकर राशि में पहुंचकर कर्मक्षेत्र के दसवें भाव को सक्रिय करेंगे. इसलिए दिन का पहला हिस्सा सोच-विचार, दिशा तय करने और किसी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए आधार तैयार करने वाला रहेगा, जबकि दोपहर के बाद आपका ध्यान उपलब्धियों और जिम्मेदारियों पर अधिक केंद्रित हो सकता है.

सुबह के समय किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है. लंबे समय से जिस काम को लेकर मन में संशय था, उसके दूसरे पहलू पर विचार करने से समाधान दिखाई देगा. भाग्य के भरोसे बैठने के बजाय अपने प्रयासों को व्यवस्थित करना अधिक लाभदायक रहेगा.

किसी धार्मिक या आध्यात्मिक विषय में रुचि जाग सकती है, लेकिन आज केवल कर्मकांड की अपेक्षा उसके पीछे के अर्थ को समझने की प्रवृत्ति अधिक रहेगी.

दोपहर बाद चंद्रमा दसवें भाव में आने से कामकाज की गति बदल सकती है. अधिकारी वर्ग के सामने अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी में अपनी बात मनवाने की कोशिश उलटी पड़ सकती है.

यदि आप अपना काम या स्वतंत्र पेशा करते हैं तो किसी पुराने संपर्क से काम मिलने की संभावना बन सकती है. हालांकि किसी सौदे को अंतिम रूप देने से पहले शर्तों को दोबारा पढ़ना जरूरी होगा. केवल मौखिक आश्वासन पर निर्भर रहना उचित नहीं है. आर्थिक मामले में बड़ा जोखिम उठाने से बचें. विशेषकर दोपहर बाद प्रतिष्ठा या कामकाजी दबाव के कारण अनावश्यक खर्च करने की स्थिति बन सकती है. किसी निवेश में केवल आकर्षक लाभ देखकर निर्णय न लें.

उपाय: सुबह सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करके 11 बार ॐ आदित्याय नमः का जाप करें.

शुभ रंग: गेरुआ और हल्का पीला