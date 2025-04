April Vivah Shubh Muhurat: अप्रैल की इस तारीख से बजनी शुरू हो जाएंगी शहनाईयां, यहां देखिए विवाह मुहूर्त

Shubh Muhurat : हिन्दू धर्म में खरमास (kharmas kab se kab tak) का विशेष महत्व होता है. इस दौरान किसी तरह के मांगलिक कार्य करना वर्जित है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी सूर्य देव धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं, तो खरमास लगता है और जब मेष राशि में प्रवेश कर जाते हैं, तो यह समाप्त हो जाता है. इस बार सूर्य देव 14 मार्च से मीन राशि में गोचर कर रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं मीन खरमास कब खत्म होगा, अप्रैल में शादी की शहनाईयां कब से गूंजेंगी और कितने विवाह मुहूर्त बन रहे हैं...

अप्रैल 2025 में कब खत्म हो रहा है खरमास

आपको बता दें कि 14 मार्च से शुरू हुआ खरमास 13 अप्रैल को समाप्त होगा. इसके बाद से सारे मांगलिक कार्यों की शुरूआत हो जाएगी, जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, जनेऊ आदि.

अप्रैल 2025 विवाह मुहूर्त - April 2025 Marriage Muhurat

14 अप्रैल 2025 दिन सोमवार 16 अप्रैल 2025 दिन बुधवार 17 अप्रैल 2025 दिन बृहस्पतिवार 18 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार 19 अप्रैल 2025 दिन शनिवार 20 अप्रैल 2025 दिन रविवार 21 अप्रैल 2025 दिन सोमवार 25 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार 29 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार 30 अप्रैल 2025 दिन बुधवार

वैसे तो इस माह में 9 मुहूर्त बन रहे हैं, लेकिन इसमें से एक ऐसा दिन है जिसमें आप बिना कोई मुहूर्त देखे मांगलिक कार्य कर सकते हैं, वो है अक्षय तृतीया. आपको बता दें कि इस साल अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को मनाई जाएगी. इस दिन न सिर्फ मांगलिक कार्य बल्कि आप नए काम की शुरूआत, प्रापर्टी, वाहन खरीदने जैसे काम भी कर सकते हैं.

इन तिथियों में भी नहीं किए जाएंगे मांगलिक कार्य - Auspicious works will not be performed on these dates

12 जून से 9 जुलाई तक गुरु अस्त होने वाले हैं.

शुक्र ग्रह 19 मार्च से 23 मार्च तक अस्त होंगे.

दोबारा से 12 दिसंबर 31 दिसंबर तक शुक्र अस्त होंगे.

इन सारी तिथियों में भी किसी तरह के मांगलिक कार्य नहीं किए जाएंगे.

