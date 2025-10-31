विज्ञापन
विशेष लिंक

Amla Navami 2025: घर में किस दिशा में लगाना चाहिए आंवले का पेड़, जानें 5 पवित्र पौधों का वास्तु नियम

Amla Tree Vastu Rules: आज कार्तिक मास के शुक्लपक्ष की नवमी तिथि पर आंवला नवमी या फिर कहें अक्षय नवमी का पावन पर्व मनाया जा रहा है. आज के दिन जिस आंवले के पेड़ की पूजा करने पर भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों का आशीर्वाद मिलता है, उसे वास्तु के अनुसार घर में किस दिशा में लगाना चाहिए, जानने के लिए पढ़ें ये लेख.

Read Time: 3 mins
Share
Amla Navami 2025: घर में किस दिशा में लगाना चाहिए आंवले का पेड़, जानें 5 पवित्र पौधों का वास्तु नियम
Amla Navami 2025: वास्तु के अनुसार घर में कहां लगाएं आंवला का पेड़?
NDTV

Vastu rules for amla and other sacred plants: सनातन परंपरा में पेड़-पौधों और नदी-समुद्र आदि को देवी-देवताओं के समान पूजनीय माना गया है. यही कारण है कि हमारे यहां तमाम पर्व पेड़-पौधों की विशेष पूजा से जुड़े हुए हैं. जैसे कि आज आंवला नवमी का पावन पर्व मनाया जा रहा है. जिसके बारे में मान्यता है कि इसमें विष्णु प्रिया कहलाने वाली तुलसी और महादेव की पूजा पुण्यफल दिलाने वाले बेलपत्र के पौधे के गुण पाए जाते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि आंवला, बेल, तुलसी जैसे पौधे को घर के किस कोने में लगाकर उसकी पूजा करनी चाहिए? आइए सनातन परंपरा से जुड़े 5 पवित्र पौधों का वास्तु नियम जानते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

वास्तु के अनुसार घर में कहां लगाएं आंवले का पेड़?

सनातन परंपरा में आवले के फल और इसके पौधे को सुख-सौभाग्य के साथ आरोग्य का कारक माना गया है. जिस आंवले के पेड़ का फल बेहद स्वास्थ्यवर्धक होता है, उसे वास्तु के अनुसार घर के भीतर ईशान कोण में लगाकर प्रतिदिन पूजा करना चाहिए. मान्यता है कि इस पूजनीय पौधे को पूर्व और उत्तर दिशा के रूप में लगाने औ पूजा करने से भगवान शिव और श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहती है.

वास्तु के अनुसार घर में कहां लगाएं तुलसी का पौधा?

हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को अत्यंत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है. वास्तु के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, उस घर के सभी वास्तु दोष अपने आप दूर हो जाते हैं. वास्तु के अनुसार इस पौधे को घर के भीतर पूर्व और उत्तर दिशा में या इन दोनों के बीच ईशान कोण में लगाना शुभप्रद रहता है. वास्तु के अनुसार तुलसी और आंवले जैसे पेड़ के पास हमेशा पवित्रता और स्वच्छता बनाए रखना चाहिए.

Latest and Breaking News on NDTV

वास्तु के अनुसार घर में कहा लगाएं बेल का पौधा?

हिंदू मान्यता के अनुसार देवों के देव महादेव को बेल और बेल पत्र दोनों ही चीजें अत्यंत ही प्रिय हैं. ऐसे में शिव कृपा दिलाने वाले इस पौधे को यदि आप लगाना चाहते हैं तो वास्तु के अनुसार इसके लिए सबसे उत्तम दिशा उत्तर-पश्चिम दिशा यानि वायव्य कोण मानी जाती है.

वास्तु के अनुसार केले का पौधा किस दिशा में लगाएं?

हिंदू धर्म में केले का पेड़ देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक माना जाता है. हिंदू मान्यता के अनुसार इस पेड़ की पूजा करने पर व्यक्ति को सुख-सौभाग्य की प्राप्ति होती है. वास्तु शास्त्र के अनुसार इस पवित्र पौधे को अपने घर के भीतर उत्तर-पूर्व दिशा में लगाना चाहिए और इसी दिशा की ओर मुख करके इसकी पूजा करनी चाहिए.

Latest and Breaking News on NDTV

वास्तु के अनुसार किस दिशा में लगाएं आम का पेड़?

सनातन परंपरा में आम का पेड़ अत्यंत ही पवित्र माना गया है. इस फल से लेकर गुठली, पत्ती और लकड़ी तक सभी कुछ काम में आता है. ​वास्तु के अनुसार आम के पौधे दक्षिण-पश्चिम दिशा में लगाना शुभ माना गया है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Akshay Navami 2025, Amla Tree Vastu Rules, Amla Navami 2025, Faith
Get App for Better Experience
Install Now