Amla Navami 2025: घर में किस दिशा में लगाना चाहिए आंवले का पेड़, जानें 5 पवित्र पौधों का वास्तु नियम

Vastu rules for amla and other sacred plants: सनातन परंपरा में पेड़-पौधों और नदी-समुद्र आदि को देवी-देवताओं के समान पूजनीय माना गया है. यही कारण है कि हमारे यहां तमाम पर्व पेड़-पौधों की विशेष पूजा से जुड़े हुए हैं. जैसे कि आज आंवला नवमी का पावन पर्व मनाया जा रहा है. जिसके बारे में मान्यता है कि इसमें विष्णु प्रिया कहलाने वाली तुलसी और महादेव की पूजा पुण्यफल दिलाने वाले बेलपत्र के पौधे के गुण पाए जाते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि आंवला, बेल, तुलसी जैसे पौधे को घर के किस कोने में लगाकर उसकी पूजा करनी चाहिए? आइए सनातन परंपरा से जुड़े 5 पवित्र पौधों का वास्तु नियम जानते हैं.

वास्तु के अनुसार घर में कहां लगाएं आंवले का पेड़?

सनातन परंपरा में आवले के फल और इसके पौधे को सुख-सौभाग्य के साथ आरोग्य का कारक माना गया है. जिस आंवले के पेड़ का फल बेहद स्वास्थ्यवर्धक होता है, उसे वास्तु के अनुसार घर के भीतर ईशान कोण में लगाकर प्रतिदिन पूजा करना चाहिए. मान्यता है कि इस पूजनीय पौधे को पूर्व और उत्तर दिशा के रूप में लगाने औ पूजा करने से भगवान शिव और श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहती है.

वास्तु के अनुसार घर में कहां लगाएं तुलसी का पौधा?

हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को अत्यंत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है. वास्तु के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, उस घर के सभी वास्तु दोष अपने आप दूर हो जाते हैं. वास्तु के अनुसार इस पौधे को घर के भीतर पूर्व और उत्तर दिशा में या इन दोनों के बीच ईशान कोण में लगाना शुभप्रद रहता है. वास्तु के अनुसार तुलसी और आंवले जैसे पेड़ के पास हमेशा पवित्रता और स्वच्छता बनाए रखना चाहिए.

वास्तु के अनुसार घर में कहा लगाएं बेल का पौधा?

हिंदू मान्यता के अनुसार देवों के देव महादेव को बेल और बेल पत्र दोनों ही चीजें अत्यंत ही प्रिय हैं. ऐसे में शिव कृपा दिलाने वाले इस पौधे को यदि आप लगाना चाहते हैं तो वास्तु के अनुसार इसके लिए सबसे उत्तम दिशा उत्तर-पश्चिम दिशा यानि वायव्य कोण मानी जाती है.

वास्तु के अनुसार केले का पौधा किस दिशा में लगाएं?

हिंदू धर्म में केले का पेड़ देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक माना जाता है. हिंदू मान्यता के अनुसार इस पेड़ की पूजा करने पर व्यक्ति को सुख-सौभाग्य की प्राप्ति होती है. वास्तु शास्त्र के अनुसार इस पवित्र पौधे को अपने घर के भीतर उत्तर-पूर्व दिशा में लगाना चाहिए और इसी दिशा की ओर मुख करके इसकी पूजा करनी चाहिए.

वास्तु के अनुसार किस दिशा में लगाएं आम का पेड़?

सनातन परंपरा में आम का पेड़ अत्यंत ही पवित्र माना गया है. इस फल से लेकर गुठली, पत्ती और लकड़ी तक सभी कुछ काम में आता है. ​वास्तु के अनुसार आम के पौधे दक्षिण-पश्चिम दिशा में लगाना शुभ माना गया है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)