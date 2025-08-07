विज्ञापन
विशेष लिंक

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 8 August 2025: आज कर्क राशि की चमकेगी किस्मत तो कन्या को रखना होगा सेहत का ख्याल, जानें अपने दिन का भी पूरा हाल

Aaj Ka Rashifal 8 August 2025 (Today's Horoscope): 8 अगस्त 2025 का दैनिक राशिफल चंद्र गोचर के प्रभाव के साथ। मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए आज का भविष्यफल, प्रेम, करियर, स्वास्थ्य और धन के बारे में जानें।

Read Time: 7 mins
Share
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 8 August 2025: आज कर्क राशि की चमकेगी किस्मत तो कन्या को रखना होगा सेहत का ख्याल, जानें अपने दिन का भी पूरा हाल
Aaj Ka Rashifal 8 August 2025: चंद्र गोचर के प्रभाव के साथ जानें मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 8 August 2025: आज 8 अगस्त 2025 को चंद्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा है, जो आपकी भावनाओं, निर्णयों और दैनिक गतिविधियों पर प्रभाव डालेगा. आज मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए क्या शुभ और क्या अशुभ रहने वाला है? आज किन चीजों से उनकी ​किस्मत चमकेगी और किन चीजों का उन्हें रखना होगा विशेष ख्याल, आइए सभी 12 राशियों के लिए प्रेम, करियर, स्वास्थ्य और धन आदि क्षेत्र से जुड़ा आज का भविष्यफल जानते हैं.

मेष (Aries)

Latest and Breaking News on NDTV

चंद्रमा आज 08 अगस्त, 2025 शुक्रवार को मकर राशि में है. यह आपकी राशि से दसवें भाव में होगा. आज आप परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर घरेलू मामलों पर विचार विमर्श करेंगे. घर को नए सिरे से योजनाबद्ध करके आप उसे एक नया स्वरूप देंगे. ऑफिस में उच्च अधिकारियों के साथ सार्थक चर्चा होगी. माता से लाभ होने की संभावना है. अपने काम में सरकारी सहायता प्राप्त कर सकेंगे. दोपहर के बाद कार्यभार अधिक होने के कारण आपको थकान हो सकती है. इस दौरान आपको नकारात्मक विचार रखने से बचना होगा.

वृष (Taurus)

Latest and Breaking News on NDTV

चंद्रमा आज 08 अगस्त, 2025 शुक्रवार को मकर राशि में है. यह आपकी राशि से नवें भाव में होगा. विदेश जाने के इच्छुक लोगों को कोई अवसर मिल सकता है. मित्रों और सगे-सम्बंधियों से अच्छे समाचार प्राप्त कर सकेंगे. व्यापार में आर्थिक लाभ हो सकेगा. आप नई योजना पर काम शुरू कर पाएंगे. लंबी यात्रा हो सकती है. किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं. आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति हो सकेगी. संतान की प्रगति से भी आप खुश रहेंगे. स्वास्थ्य संबंधी कोई पुरानी दिक्कत दूर हो सकती है. कार्यस्थल पर आपके काम आसानी से पूरे होंगे.

मिथुन (Gemini)

Latest and Breaking News on NDTV

चंद्रमा आज 08 अगस्त, 2025 शुक्रवार को मकर राशि में है. यह आपकी राशि से आठवें भाव में होगा. आपको अपने मिजाज को काबू में रखना पड़ेगा, ताकि कोई समस्या न हो. किसी से विवाद होने की आशंका बनी रहेगी. आज नौकरीपेशा लोग केवल अपने काम पर ध्यान दें. व्यापार में विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे. बीमार व्यक्ति आज कोई नई उपचार पद्धति ना अजमाएं. खर्च बढ़ने से आर्थिक तंगी का अनुभव होगा. स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं. प्रभु स्मरण से मन हल्का होगा. हालांकि दोपहर के बाद आपका दिन सकारात्मक होगा.

कर्क (Cancer)

Latest and Breaking News on NDTV

चंद्रमा आज 08 अगस्त, 2025 शुक्रवार को मकर राशि में है. यह आपकी राशि से सातवें भाव में होगा. प्रेम और स्नेह की भावनाओं से अभिभूत हुआ मन आज किसी खास व्यक्ति की तरफ आकर्षित होगा. मनोरंजन और मौज-शौक में आपका दिन व्यतीत होगा. इसके लिए नई वस्तुओं की खरीदी, नए परिधान, आभूषण और वाहन की खरीदारी भी कर सकेंगे. व्यापार में भागीदारी से लाभ होगा. दांपत्यजीवन में खुशी छाएगी. विदेश से जुड़े व्यापार में लाभ हो सकेगा. भागीदारी भी लाभदायक साबित होगी.

सिंह (Leo)

Latest and Breaking News on NDTV

चंद्रमा आज 08 अगस्त, 2025 शुक्रवार को मकर राशि में है. यह आपकी राशि से छठे भाव में होगा. आपके घर में आनंद का वातावरण रहेगा. पारिवारिक सदस्यों के साथ आपका समय आनंद और उत्साह में व्यतीत होगा. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आपको मान-सम्मान प्राप्त होगा. इस कारण खुशी का अनुभव होगा. ऑफिस में सहकर्मी आपकी मदद करेंगे. आपको बीमारी से राहत मिलेगी. ननिहाल से अच्छे समाचार मिलेंगे. इससे लाभ होगा. आप विरोधियों को परास्त कर सकेंगे. विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा बना हुआ है. सीनियर्स की मदद से आप कोई काम आसानी से बना पाएंगे.

कन्या (Virgo)

Latest and Breaking News on NDTV

चंद्रमा आज 08 अगस्त, 2025 शुक्रवार को मकर राशि में है. यह आपकी राशि से पांचवें भाव में होगा. आज किसी बात की चिंता लगी रहेगी. आपका काम समय पर पूरा नहीं हो सकेगा. व्यापार में नुकसान की आशंका रहेगी. परिजनों के साथ भी विवाद होने की आशंका रहेगी. पेट की गड़बडी से स्वास्थ्य खराब होगा. विद्यार्थियों की पढ़ाई में अवरोध आएगा. अचानक धन खर्च होगा. बौद्धिक चर्चा और किसी नए समझौते में असफलता मिलेगी. प्रिय व्यक्ति के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं. नए लोगों से मुलाकात सुखद रहेगी. निवेश से आज दूर ही रहें.

तुला (Libra)

Latest and Breaking News on NDTV

चंद्रमा आज 08 अगस्त, 2025 शुक्रवार को मकर राशि में है. यह आपकी राशि से चौथे भाव में होगा. आज आप अत्यधिक इमोशनल रहेंगे. इससे आपका मन बेचैनी का अनुभव करेगा. मां के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. परिजनों से वाद-विवाद हो सकता है. यात्रा के लिए समय अनुकूल नजर नहीं आ रहा है. आपको परिवार, जायदाद या जमीन सम्बंधी मामलों में सावधान रहने की आवश्यकता है. वाहन चलाने में सावधानी रखें. नौकरीपेशा लोग कार्यस्थल पर किसी विवाद से बचें. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा नहीं है. बाहर जाने या खाने-पीने से आपको बचना चाहिए.

वृश्चिक (Scorpio)

Latest and Breaking News on NDTV

चंद्रमा आज 08 अगस्त, 2025 शुक्रवार को मकर राशि में है. यह आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा. आप काम में सफलता प्राप्त करेंगे. आर्थिक लाभ और भाग्य वृद्धि होने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों की अधिकारियों से सार्थक चर्चा हो सकेगी. सहोदरों के साथ पारिवारिक मामलों पर चर्चा करेंगे और घरेलू योजनाएं बना सकेंगे. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे. प्रेम जीवन में संतुष्टि रहेगी. शारीरिक और मानसिक ताजगी और आनंद का अनुभव होगा. आध्यात्मिक विषय में आप रुचि लेंगे. यात्रा की भी संभावना है.

धनु (Sagittarius)

Latest and Breaking News on NDTV

चंद्रमा आज 08 अगस्त, 2025 शुक्रवार को मकर राशि में है. यह आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा. आज का दिन मध्यम फलदायी हैं. निरर्थक व्यय होगा. मन में किसी बात की ग्लानि रहेगी. परिजनों के साथ गलतफहमी के कारण मनमुटाव हो सकता है. जीवनसाथी के साथ मतभेद खुलकर सामने आएगा. ऑफिस के काम में मनोवांछित सफलता नहीं मिल पाएगी. कमजोर मनोदशा के कारण सही निर्णय नहीं ले पाएंगे. आज किसी महत्वपूर्ण विषय पर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें. दूर बसे हुए रिश्तेदारों से बातचीत होगी. इससे आपका मन हल्का होगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. बाहर खाने-पीने से आपको बचना चाहिए.

मकर (Capricorn)

Latest and Breaking News on NDTV

चंद्रमा आज 08 अगस्त, 2025 शुक्रवार को मकर राशि में है. यह आपकी राशि से पहले भाव में होगा. आपके निर्धारित काम आसानी से पूरे होंगे. ऑफिस में आपका प्रभाव बढ़ेगा. अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे. पारिवारिक जीवन में आनंद छाया रहेगा. आप तन और मन से स्वस्थ रहेंगे. मित्रों और स्नेहीजनों से मिलकर आनंद का अनुभव करेंगे. सुरुचिपूर्ण भोजन का आनंद ले सकेंगे. अच्छे वस्त्र और आभूषण पहनने का अवसर प्राप्त होगा. वैवाहिक जीवन में संतोष और खुशी का अनुभव होगा. आपके लिए समय लाभ का बना रहेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

कुंभ (Aquarius)

Latest and Breaking News on NDTV

चंद्रमा आज 08 अगस्त, 2025 शुक्रवार को मकर राशि में है. यह आपकी राशि से बारहवें भाव में होगा. आपको किसी का पक्ष लेने से बचना चाहिए. दूसरों के विवादों से आप दूर ही रहें. किसी के साथ रुपये का लेन-देन नहीं करें. अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें. पारिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाव हो सकता है. व्यापार में भी किसी बाहरी व्यक्ति के साथ मतभेद या तकरार हो सकती है. क्रोध पर अंकुश रखना आपके हित में रहेगा. दूसरे लोगों का भला करने में अपना नुकसान न हो, इस बात का ध्यान रखें. दुर्घटना का भय बना रहेगा.

मीन (Pisces)

Latest and Breaking News on NDTV

चंद्रमा आज 08 अगस्त, 2025 शुक्रवार को मकर राशि में है. यह आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए बहुत अनुकूल है. नौकरी में आपकी आय बढ़ेगी. मित्रों और बुजुर्गों से भी आपको लाभ हो सकता है. नए मित्र बनाएंगे और यह मैत्री आगे चलकर लाभदायक साबित होगी. किसी शुभ अवसर पर जाना हो सकता है. मित्रों के साथ बाहर जाना भी हो सकता है. पारिवारिक सदस्यों से अच्छे समाचार मिलेंगे. आज आर्थिक लाभ होने के भी योग हैं. निवेश के लिए कोई बड़ी योजना बना सकेंगे. भविष्य को देखते हुए किसी जगह निवेश की योजना बनेगी.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aaj Ka Rashifal, Horoscope Today, Aaj Ka Rashifal 8 August 2025, Faith
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com