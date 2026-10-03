Aaj Ka Rashifal: मेष से मीन तक कई राशियों की चमकेगी किस्मत, जानिए आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज 3 अक्टूबर और दिन शनिवार है. आज का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर, जिम्मेदारियां और महत्वपूर्ण फैसले लेकर आ सकता है. चंद्रमा के गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों पर पड़ेगा. आज के दिन किसी को धन का लाभ मिलेगा, तो किसी को प्यार, परिवार, रोजगार में शुभ संकेत मिलेगा. जानिए मेष से लेकर मीन तक, आज का राशिफल.

मेष राशि

आप अपने कार्य को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अपेक्षित लाभ पाने के लिए जल्दबाजी के बजाय सही समय और सही उपयोग की वस्तु के द्वारा कार्य करें. आपको सफलता मिलेगी कामकाज में आपकी उपयोगिता बढ़ सकती है. वरिष्ठ व्यक्तियों से आपकी समरसता मधुरता बनेगी. कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त जिम्मेदारी बढ़ाने की संभावना बन रही है. विदेश से शुभ समाचार प्राप्त होगा कार्यक्षेत्र में सहयोगी के माध्यम से शुभ अवसर मिल सकते हैं, हालांकि केवल मौखिक आश्वासन के आधार पर आर्थिक निर्णय लेना ठीक नहीं होगा. किसी के साथ मिलजुल कार्य करने की संभावना बन रही है.

वृषभ राशि

समय के साथ निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी. आपको आप अच्छे निर्णय लेंगे सार्वजनिक छवि आज के फलित में प्रमुख रहेगी. आपके लिए योग्यता के क्षेत्र में बहुत अच्छी संभावना दिखाई देती है. विदेश जाने की सोच आपका संभवत पूर्ण रूप से प्रगति प्राप्त करेगा. व्यापार में नई रणनीति बनाने का अवसर मिलेगा. पुराने तरीके से चल रहे काम में बदलाव करने का विचार आ सकता है.

मिथुन राशि

आपके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे लोगों को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा. अध्ययन का क्षेत्र मार्गदर्शन दूरस्थ संपर्क और जीवन के बड़े जिम्मेदारी गतिविधियों को आप पूर्ण रूप से निभाएंगे. परीक्षाफल आपका बहुत अच्छा प्राप्त होगा. आपकी पकड़ मजबूत हो सकती है, हालांकि अधूरी जानकारी के आधार पर किसी विषय पर राय देने से बच्चे प्रभावित लोगों के संपर्क में आने की संभावना बन रही है.

कर्क राशि

मन को शांत रखें, वाहन चलाते समय सावधानी बरतें. व्यावसायिक क्षेत्र में किसी योजना का परिणाम उम्मीद के अनुसार तुरंत ना मिलने पर आपके मन में निराशा व्यथित होगा. पार्टनरशिप में कार्य करने का ऑफर आपको प्राप्त होगा. घर की कोई वस्तु खराब होने से आपका मन दुखेगा, मां को स्थिर रखने का प्रयास निरंतर करते रहें. हर बात का उत्तर इस समय देना जरूरी नहीं है.

सिंह राशि

सर्वप्रथम क्रोध पर कंट्रोल बनाए रखें. मित्रों के द्वारा शुभ संकेत आपको प्राप्त हो सकता है. खासकर के वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याओं का समाधान होगा. जीवन में उथल-पुथल महसूस कर सकती है. आपके मन में भ्रम की स्थिति बन सकती है. भ्रम से दूर रहे आर्थिक पक्ष के साथ समय और मेहनत की मांग को भी समझे. अगर आप नौकरी के क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो आपका टीमवर्क महत्वपूर्ण हो रहेगा. किसी सहकर्मी के साथ विचारों का अंतर हो सकता है.

कन्या राशि

समय का सदुपयोग करें, कार्यस्थल पर किसी जटिल समस्याओं का समाधान कर देंगे. आप किसी बड़ी जिम्मेदारी मिलने का अवसर मिल सकता है. दूसरों के द्वारा छोड़े गए अधूरे काम को आप पूरा कर लेंगे. किसी व्यक्ति रूप से आप किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी न करें. पुराने मुकदमे खुल सकते हैं, आपकी वाणी के माध्यम से समाज का बहुत सुंदर कल्याण होगा.

तुला राशि

आज का दिन बहुत खास रहने वाला है. शौक समृद्धि की प्राप्ति होगी. मनचाहा वस्तु खरीद लेंगे तथा शोक समृद्धि प्राप्ति के सम योग बन रहे हैं. किसी पुराने शौक को आप दोबारा समय देने से मन प्रसन्न हो सकता है और उसी से कोई नई विचार बन सकता है. व्यापार के लिए सोची हुई व्यवस्था आपका परिपूर्ण होगा.

वृश्चिक राशि

घर में रहेंगे दुखी रहेंगे, बाहर रहेंगे ज्यादा अच्छे रहेंगे. मां के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं, जिससे आपकी मानसिक चिंता दूर हो जाएगी. प्रॉपर्टी से संबंधित काम करने वालों को किसी महत्वपूर्ण सूचना का इंतजार हो सकता है. मकान वहां का खरीद बिक्री से जुड़ा निर्णय ले सकते हैं. किसी भी वस्तु को आप खरीदते हैं, तो उसके विषय में पूरी जानकारी के उपरांत ही वस्तु खरीदें केवल परिचित पर भरोसा ना करें.

धनु राशि

धार्मिक कार्यों में आपका जाना होगा, कोई भी निर्णय स्वयं की सूझबूझ से लें. परिवार के सदस्यों से मतभेद होने का संभावना है. विवाद की स्थिति में संयम नाखून और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करें. व्यापारियों को कारोबार बढ़ाने का अवसर मिलेगा. जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से कष्ट होगा. रत्न आभूषण एवं रेशमी वस्त्र ना खरीदें. सोना खरीदना बिल्कुल मना है. वाहन लेने के सुंदर योग बन रहे हैं.

मकर राशि

यह समय आपके स्वास्थ्य को पित्त संबंधी समस्या को दे सकता है. हृदय से संबंधित बाधित रोग को उत्पन्न कर सकता है. नई संपत्ति वहां इत्यादि खरीदने का योग बन रहा है. व्यवसाय के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के लिए यह वर्ष सामान्य लाभप्रद रहेगा. नौकरी करने वाले अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर रखें.

कुंभ राशि

स्वभाव में जिद्दी पन का समावेश को दूर करने का प्रयास करें, पड़ोसियों के द्वारा किया गया कुचक्र से सावधान रहे. क्रय विक्रय सावधानीपूर्वक करें. अस्थि जोड़ कष्ट संभव है. धन संपत्ति विवाद संभव है. इष्ट मित्रों के सहयोग से रुका हुआ कार्य बन सकता है. किसी पुराने जमीन विवाद समझौते के द्वारा सुलझ सकते हैं.

मीन राशि

आकस्मिक रूप से परिवार की कुछ समस्याएं खड़ी होगी. उसे आप समाधान करने में सफल होंगे. आध्यात्मिक एवं धार्मिक दृष्टि से यह समय सफलतापूर्वक रहेगा. सोची समझी योजना परिपूर्ण होगी. महत्वपूर्ण योजनाओं में आपका सहभागी बनेंगे. विद्यार्थियों को भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता कम मिलेगी, राजनीतिक लोगों और उनके समर्थकों पर यह दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा.