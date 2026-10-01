चेहरे पर चाहिए पार्लर जैसा गुलाबी निखार? घर पर लगाएं कच्चे दूध और चुकंदर के रस का ये फेसपैक, चमक उठेगा फेस

DIY Glowing Facepack: हर किसी की चाहत होती है कि उसकी त्वचा चमकती रहे और किसी तरह का दाग-धब्बा न रहे. लेकिन प्रदूषण, खराब लाइफस्टाइल और बाकी कारणों से चेहरे की त्वचा बेजान दिखने लगती है. कई बार पिंपल्स से दाग-धब्बे भी रह जाते हैं, जिससे खूबसूरती में फीकापन लगने लगता है. इससे छुटकारा पाने के लिए कई लोग पार्लर में जाकर महंगा फेशियल भी करवाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद त्वचा फिर वैसे ही हो जाती है. ऐसे में कुछ घरेलू नुस्खे बेहद कारगर साबित होते हैं. इसी कड़ी में आज हम आपको कच्चे दूध और चुकंदर का एक फेसपैक बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप चेहरे पर गुलाबी निखार पा सकते हैं. आइए जानते हैं...

फेसपैक के लिए जरूरी चीजें

बेसन

कच्चा दूध

चुकंदर का रस

दही

शहद

कैसे बनाएं फेसपैक?

इस फेसपैक को बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है. इसके लिए आप एक कटोरी में 2 चम्मच के साथ 2 चम्मच ताजा चुकंदर का रस, 2 चम्मच कच्चा दूध, 1 चम्मच दही, आधा चम्मच शहद और 1 चुटकी हल्दी मिलाएं. अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करें और एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें. आपका होममेड फेसपैक बनकर तैयार हो जाएगा.

कैसे करें इस्तेमाल?

इस पैक को लगाने से पहले अपने फेस को माइल्ड फेसवॉश या गानी से साफ करें और टैप-टैप कर तौलिए से पोंछ लें. इसके बाद इस पैक को पूरे चेहरे से गर्दन तक एक समान लेयर में लगाएं. फिर हल्के हाथों की मदद से सर्कुलर मोशन में मसाज करें. इसके बाद 20-30 मिनट फेसपैक को लगा रहने दें. जब पैक सूख जाए तो थोड़े पानी की मदद से रगड़ते हुए साफ करें. इसे नियमित रूप से इस्तेमाल करने से आपकी त्वचा पर गुलाबी निखार आना शुरू हो जाएगा, चेहरा चमक उठेगा और दाग-धब्बों से भी छुटकारा मिलेगा.

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