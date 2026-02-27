Aaj Ka Rashifal 27 February 2026: मेष राशि वाले रखें वाणी पर नियंत्रण, मकर राशि वालों को मिलेगा व्यापार में लाभ, पढ़ें अपना दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है. हर राशि का स्वामी ग्रह होता है. ग्रह नक्षत्र अपनी चाल बदलते हैं, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर सकारात्मक व नकारात्मक रूप से पड़ता है. आज 27 फरवरी को शुक्रवार का दिन है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, चंद्रमा आज मिथुन राशि में हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

मेष (Aries)

आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. आज आप नए काम आसानी से शुरू कर सकेंगे, परंतु आपके विचारों में स्पष्टता न होने से उलझन बढ़ने की आशंका है. व्यापार में प्रतियोगी को पछाड़ना मुश्किल होगा. अच्छी और लाभदायक यात्रा की संभावना है. दोस्तों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और उनसे लाभ होगा. आज आप वाणी पर नियंत्रण रखें. जीवनसाथी के साथ कोई मतभेद हो सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन मध्यम फलदायक है.

आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. आपका मन उलझन में होने के कारण किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे. आप प्राप्त अवसर को खो देंगे. आपकी जिद के कारण किसी के साथ विवाद हो सकता है. कलाकार, लेखक और साहित्यकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे. आपकी वाणी के कारण आपके काम में प्रगति होगी और अन्य लोग उससे प्रभावित होंगे. नए काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है.

आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. आज के दिन की शुरुआत में मन प्रफुल्लित और चित्त स्थिर होगा. आज मित्र या परिवार के सदस्यों के साथ भोजन का आनंद उठा सकते हैं. सुंदर वस्त्र धारण करेंगे. नौकरी और व्यवसाय में आज आप विरोधियों को पीछे छोड़ सकेंगे. आर्थिक दृष्टि से आपके लिए आज का दिन लाभदायी है. अधिक खर्च पर संयम रखें. आज मन से नकारात्मक विचारों को निकाल दें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है. आप किसी प्रियजन या मित्र से उपहार पाकर खुश रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. आज मन में किसी बात की उलझन रहेगी. नकारात्मक विचार आपको परेशान कर सकते हैं. व्यापार या कार्यस्थल पर भी किसी से विवाद होने की आशंका रहेगी. ऐसे में आपको बेहद ध्यान से बातचीत करनी होगी. परिजनों से मनमुटाव हो सकता है. पारिवारिक कामों के पीछे धन खर्च हो सकता है. वाणी पर संयम रखें. मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना हो, तो आज उसे दूर करें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. मानहानि एवं धनहानि हो सकती है. वाणी पर संयम रखें.

आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. आज का दिन रिश्तों को लेकर लाभदायी है. मित्रों से लाभ होने की संभावना है. किसी सुंदर स्थल पर घूमने जाने की संभावना है. जीवनसाथी के साथ पुराने मतभेद दूर हो सकेंगे. हालांकि आज कार्यस्थल पर आप कन्फ्यूजन की स्थिति में रहेंगे. अति महत्वपूर्ण निर्णय आप टाल दें. अधिकतर समय किन्हीं विचारों में खोए रह सकते हैं. व्यापार में ज्यादा लाभ के लालच से नुकसान हो सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन बेहतर है.

आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. आज का दिन शुभ फलदायी है. नए काम की अच्छी शुरुआत कर पाएंगे. व्यापार एवं नौकरीपेशा लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा है. कार्यस्थल पर आपके काम की तारीफ होगी. व्यापार में लाभ एवं नौकरी में पदोन्नति के योग हैं. पिता से लाभ होने की संभावना है. परिवार में आनंद का वातावरण बना रहेगा. प्रेम जीवन में आप अपने प्रिय की बातों को भी महत्व देंगे. अपने प्रिय के साथ ज्यादा समय गुजार सकेंगे. विद्यार्थियों के लिए भी समय लाभ का है. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में होगा. आज आप बौद्धिक तथा लेखन के कामों में सक्रिय रहेंगे. नए काम की शुरुआत के लिए दिन अच्छा है. लंबे प्रवास या धार्मिक स्थल पर जाने की योजना बन सकती है. नौकरी में लाभ का अवसर मिलेगा. विदेश में रहने वाले मित्रों या स्नेहीजनों के समाचार मिलेंगे. हालांकि व्यवसाय या नौकरी में सहकर्मियों का साथ कम मिलेगा. स्वास्थ्य के मामले में संभलकर रहें. विरोधियों के साथ किसी चर्चा में ना उतरें. जीवनसाथी की बातों को भी महत्व दें.

आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. आज का दिन शांतिपूर्वक और सावधानीपूर्वक गुजारने की सलाह आपको दी जाती है. नए काम में असफलता के योग हैं, इसलिए कोई नया काम शुरू ना करें. कार्यस्थल पर आपको काम आज बोझ लगेगा. इस दौरान आपको धैर्य से काम लेना चाहिए. क्रोध पर संयम रखें. नियम विरुद्ध एक्टिविटी से दूर रहें. खर्च के बढ़ जाने से आर्थिक संकट भी खड़ा हो सकता है. घर-परिवार के सदस्यों के साथ समय अच्छा रहेगा. हालांकि नकारात्मक विचारों से आज आप दूर रहें.

आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होगा. आज का दिन आनंदपूर्वक गुजरेगा. मनोरंजन में आपका ध्यान ज्यादा रहेगा. नए मित्र के मिलने से आपको आनंद मिलेगा. मित्रों के साथ कहीं जाने का कार्यक्रम बन सकता है, लेकिन आपको बाहर जाने में सावधानी रखनी चाहिए. साझेदारी से लाभ होगा. घर-परिवार में वातावरण अच्छा बना रहेगा. गृहस्थ जीवन में चल रहा पुराना विवाद दूर हो सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय मध्यम है, इसलिए आपको बेहद ध्यान रखना पड़ सकता है.

आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. व्यापार में विकास के लिए आज का दिन बहुत लाभकारी रहेगा. नए लोगों से संपर्क बनेंगे. धन के लेन-देन में भी सफलता मिलेगी. नौकरी में अपने काम को समय पर पूरा करने की कोशिश करेंगे. सहकर्मियों का सहयोग भी मिल सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. घर में सुख-शांति का वातावरण बना रहेगा. हालांकि दोपहर के बाद अचानक किसी बात की चिंता आपको हो सकती है. इस कारण तनाव बढ़ सकता है.

आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. मानसिक अशांति और चिंता से भरा दिन है. तेजी से बदलते विचारों के कारण अनिर्णय की स्थिति रहेगी, इसलिए ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकेंगे. संतान की चिंता आपको परेशानी में डाल सकती है. पेट की बीमारी से पीड़ित होने की आशंका है. कार्य में असफलता आपको हताशा देगी. आकस्मिक धन खर्च होगा. साहित्य लेखन के लिए अनुकूल दिन है. तनाव दूर करने के लिए योग या मेडिटेशन का सहारा लें. परिजनों के विचारों का भी सम्मान करें.

आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा. आपको आज के दिन सावधानी रखने की सलाह दी जाती है. पारिवारिक सदस्यों के साथ मतभेद पैदा होगा. विवाद से बचने के लिए आपको ज्यादातर समय मौन रहना होगा. माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. किसी चिंता के साथ ही धन और मानहानि हो सकती है. नौकरी में समस्याएं खड़ी हो सकती है. आप अपने काम को ईमानदारी से करने की कोशिश करें. स्थायी संपत्ति के दस्तावेज बनवाने में ध्यान रखें. स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही आपको नुकसान दे सकती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

