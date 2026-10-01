Aaj Ka Rashifal: आज इन 3 राशियों की खुलेगी किस्मत, धन से नौकरी तक मिलेगा बड़ा फायदा, कहीं आपकी राशि तो नहीं? जानिए...

1 October 2026 Rashifal: अक्टूबर महीने की शुरुआत सभी 12 राशियों के लिए कुछ नए अवसर और चुनौतियां लेकर आ रही है. किसी राशि के जातकों को करियर और व्यापार में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है, तो कुछ लोगों को आर्थिक फैसले लेते समय सावधानी बरतने की जरूरत होगी. परिवार, नौकरी, व्यापार, प्रेम और सेहत के मामले में दिन का प्रभाव अलग-अलग रह सकता है. आचार्य मदनमोहन के अनुसार, 1 अक्टूबर को कई राशियों के लिए रुके हुए काम पूरे होने के योग हैं. जबकि कुछ राशियों को क्रोध, जल्दबाजी और अनावश्यक खर्च से बचना होगा. जानिए मेष से मीन तक का राशिफल, उपाय, शुभ रंग और शुभ अंक.

मेष राशि

आज पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है. काम में आपकी उपयोगिता बढ़ेगी और वरिष्ठ अधिकारियों से तालमेल बेहतर रहेगा. विदेश से शुभ समाचार मिल सकता है. आर्थिक स्थिति सुधर सकती है, लेकिन खर्च बढ़ाने से बचें. क्रोध पर नियंत्रण रखें.

उपाय: लंगड़े व्यक्ति को बैसाखी और लाल मसूर का दान करें.

शुभ रंग: सिल्वर, हल्का काला

शुभ अंक: 9

वृषभ राशि

आज निर्णय लेने की क्षमता अच्छी रहेगी. व्यापार में नई रणनीति बनाने का मौका मिलेगा. बड़े निवेश या महंगी वस्तु खरीदने से पहले लागत और संभावित लाभ का आकलन करें. सोशल मीडिया पर सावधानी बरतें और परिवार के लिए समय निकालें.

उपाय: मंदिर में साफ-सफाई के लिए झाड़ू दान करें.

शुभ रंग: आसमानी, नारंगी

शुभ अंक: 7

मिथुन राशि

आज का दिन सकारात्मक रह सकता है. आपके बताए रास्ते पर चलकर दूसरे लोगों को लाभ मिल सकताा है. पढ़ाई, मार्गदर्शन और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में सफलता मिलेगी. अधूरी जानकारी के आधार पर राय देने से बचें और अपनी वाणी पर संयम रखें.

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं.

शुभ रंग: बैंगनी

शुभ अंक: 5

कर्क राशि

आज मन थोड़ा परेशान हो सकता है. किसी पुराने परिचित से मुलाकात संभव है. वाहन चलाते समय सावधानी रखें. काम की किसी योजना का परिणाम तुरंत न मिलने से निराश न हों. परिवार में किसी के व्यवहार को लेकर संदेह हो तो बातचीत से स्थिति स्पष्ट करें.

उपाय: चावल का दान करें

शुभ रंग: काला

शुभ अंक: 1

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सिंह राशि

आज का दिन अच्छा रह सकता है. क्रोध पर नियंत्रण रखें. मित्रों से शुभ समाचार मिल सकता है और वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्या का समाधान हो सकता है. नौकरी में टीमवर्क जरूरी रहेगा. वरिष्ठ अधिकारियों से मधुर संबंध बनााए रखें.

उपाय: सूर्य देव को एक लोटा जल चढ़ाएं.

शुभ रंग: नारंगी

शुभ अंक: 7

कन्या राशि

घर-गृहस्थी का दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन कार्यस्थल पर किसी जटिल समस्या का समाधान करने में सफल होंगे. बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और अधूरे काम पूरे करने का अवसर मिलेगा. किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करने से बचें.

उपाय: हरे मूंग का दान करें.

शुभ रंग: आसमानी

शुभ अंक: 5

तुला राशि

आज सुख-शांति और समृद्धि के योग बन रहे हैं. पुराने शौक को दोबारा समय देने से मन प्रसन्न होगा. व्यापार में नया प्रस्ताव मिल सकता है. विद्यार्थियों के लिए समय महत्वपूर्ण है. प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलााव हो सकता है और विवाह की बातचीत आगे बढ़ सकती है.

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं.

शुभ रंग: गुलाबी

शुभ अंक: 4

वृश्चिक राशि

आज क्रोध बढ़ सकता है, इसलिए संयम रखें। प्रॉपर्टी से जुड़े काम में महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है. मकान या वाहन की खरीद-बिक्री में पूरी जानकारी और जरूरी दस्तावेज जांचने के बाद ही निर्णय लें. घरेलू विवाद से बचें और अनावश्यक खर्च रोकें.

उपाय: हनुमान जी को बूंदी के लड्डू चढ़ाएं.

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 3

धनु राशि

आज किसी भी निर्णय में अपनी समझ-बूझ का इस्तेमाल करें. परिवार में मतभेद हो सकते हैं, इसलिए संयम रखें. व्यापार बढ़ाने का मौका मिलेगा। संपत्ति और पुराने कानूनी विवादों में सावधानी जरूरी है. विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं, लेकिन किसी के प्रलोभन में न आएं.

उपाय: गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाएं

शुभ रंग: नीला

शुभ अंक: 3

मकर राशि

आज उन्नति के अवसर मिल सकते हैं. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें. नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों से तालमेल बनाए रखें. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा और परीक्षा में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं. जल्दबााजी में कोई निर्णय लेने से बचें. दांपत्य जीवन में मतभेद हो सकते हैं.

उपाय: बैल को काला उड़द खिलाएं

शुभ रंग: काला

शुभ अंक: 1

कुंभ राशि

आज मानसिक तनाव और अनावश्यक भागदौड़ रह सकती है. जमीन-जायदाद से जुड़े विवाद बातचीत से सुलझ सकते हैं. नौकरी में अधिकारी आपकी कार्यशैली में बदलाव की अपेक्षा कर सकते हैं. वाहन खरीदने से बचें. तीर्थ यात्रा के योग बन रहे हैं. अपनी जिद छोड़कर परिस्थितियों के अनुसार काम करें.

उपाय: शिवलिंग पर हल्दी मिले जल से अभिषेक करें.

शुभ रंग: नारंगी

शुभ अंक: 8

मीन राशि

आज परिवार से जुड़ी अचानक समस्या सामने आ सकती है, लेकिन आप उसका समाधान करने में सफल रहेंगे. धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. संतान की उन्नति के योग हैं. संपत्ति विवाद में साावधानी रखें और अनावश्यक खर्च से बचें. जरूरत पड़ने पर भरोसेमंद लोगों से सलाह लें.

उपाय: केले का दान करें.

शुभ रंग: केसरिया

शुभ अंक: 9

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