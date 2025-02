यूक्रेन-रूस युद्ध का असली कारण क्या? अमेरिका क्या इसे समझ गया... जेलेंस्की क्या चूक गए

2018 में ज़ेलेंस्की ने जब यूक्रेन के राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया तो बहुत ही कम लोगों को अहसास रहा होगा कि वो तत्कालीन राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको या पूर्व प्रधानमंत्री यूलिया टाइमोशेंको को हरा देंगे. ज़ेलेंस्की ने चुनाव के दूसरे राउंड में 70 फीसदी से ज़्यादा वोट हासिल किए. राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने संसद को भंग कर दिया और चुनाव कराए. चुनावों में उनकी पार्टी Servant of the People ने बहुमत हासिल किया. जैसा हमने बताया कि Servant of the People उनके ही एक टीवी शो का नाम था और इसी नाम से उन्होंने अपनी पार्टी बनाई. रूसी भाषा बोलने के कारण ये उम्मीद थी कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन के पूर्वी इलाके डोनबास के साथ क़रीबी बढ़ाएंगे. ज़ेलेंस्की से पहले यूक्रेन में भ्रष्टाचार की शिकायतें आम थीं और डोनबास में गृह युद्ध में तेरह हज़ार से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी थी. जनता का अपने परंपरागत नेताओं पर से विश्वास कम हो रहा था.

माना गया कि ज़ेलेंस्की के आने से जनता में विश्वास बहाल होगा, लेकिन ज़ेलेंस्की इन दोनों ही मोर्चों पर कामयाब नहीं हुए. टीवी पर ज़ेलेंस्की की शुरुआती छवि बनी कि वो भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. अपने कुछ पुराने क़रीबी साथियों की वजह से भ्रष्टाचार के दाग़ उनसे चिपकते गए. उन पर ये भी आरोप लगा कि वो अपने पुराने सहयोगी और विवादित अरबपति इहोर कोलोमोइस्की के इशारे पर काम कर रहे हैं. मार्च 2020 में जब उन्होंने भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ कदम उठाने के लिए चर्चित प्रधानमंत्री ओलेक्सी होन्चारुक को हटाया तो भी ज़ेलेंस्की पर सवाल उठे. ज़ेलेंस्की की सरकार के कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे. कई को पद से हटाया भी गया. ऊपर से डोनबास में युद्ध का ख़त्म न होना लगातार ज़ेलेंस्की के लिए एक फांस बनी रही. 2019 के राष्ट्रपति चुनावों के दौरान एक पोल में 70 फीसदी लोगों ने कहा था कि डोनबास युद्ध बंद होना उनकी पहली प्राथमिकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. डोनबास अस्थिरता के दौर से गुज़रता रहा. 2021 तक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन डोनबास को यूक्रेन का अंदरूनी मुद्दा ही बताते रहे, लेकिन फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो डोनबास में रूस समर्थित विद्रोहियों के गढ़ लुहांस्क और डोनेट्स्क इलाकों की आज़ादी के लिए विशेष फौजी ऑपरेशन चलाया.

आज हालत ये है कि क़रीब तीन साल के युद्ध के बाद यूक्रेन का क़रीब बीस फीसदी इलाका रूस के कब्ज़े में है. Institute for the study of war द्वारा जारी इस ताज़ा नक्शे में गुलाबी रंग से जितना इलाका आप देख रहे हैं, वो यूक्रेन का वो इलाका है, जिस पर रूस ने कब्ज़ा कर लिया है. इसमें दक्षिण में क्राइमिया से लेकर खेरसों, जैपोरिझिया, डोनेट्स्क का बड़ा इलाका और लुहांस्क का तो पूरा इलाका रूस के कब्ज़े में है. बीते एक साल में यूक्रेन के साथ रूस की सबसे ख़तरनाक लड़ाइयां डोनेट्स्क इलाके में हुईं. इसके ऊपर यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खारकीव के उत्तर में भी एक बड़ा इलाका रूस के कब्ज़े में है. रूस अब यूक्रेन के क़रीब 20% इलाके पर कब्ज़ा जमाए हुए है. उधर, यूक्रेन को एक बड़ी कामयाबी अपने उत्तर पूर्व में रूस के कुर्स्क इलाके में ही मिल पाई है, जिसका एक छोटा सा हिस्सा अब उसके कब्ज़े में है.

युद्ध की शुरुआत में जिस तरह से ज़ेलेंस्की ने अपने आक्रामक रुख़ और भाषणों से यूक्रेन की जनता को एकजुट किया और उनका करिश्मा भ्रष्टाचार और अंदरूनी खींचतान से परेशान यूक्रेन में काम करता दिखा वो धीरे धीरे अब धुंधला पड़ रहा है. यूक्रेन की जनता रूस के आगे किसी तरह से घुटने टेकने को तैयार नहीं है, लेकिन तीन साल का युद्ध अब उसे थका रहा है. इस सबके बीच ज़ेलेंस्की जो 2019 में देश में लोकप्रियता के शिखर पर थे, उनकी रेटिंग्स भी गिरने लगीं.

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के क़रीब एक महीने बाद 2 से 17 दिसंबर के बीच The Kyiv International Institute of Sociology (KIIS) ने यूक्रेन के कब्ज़े वाले इलाके में दो हज़ार लोगों के बीच टेलीफ़ोन से सर्वे किया. सर्वे में ये सामने आया कि 52% लोगों को ज़ेलेंस्की के नेतृत्व पर विश्वास है, लेकिन ये 2023 में हुए ऐसे ही सर्वे के मुक़ाबले काफ़ी कम है. तब 77% लोगों ने ज़ेलेंस्की के नेतृत्व पर विश्वास जताया था. यूक्रेन के पश्चिमी और मध्य इलाकों में ज़ेलेंस्की के प्रति विश्वास ज़्यादा है, जो युद्ध से दूर हैं. जबकि पूर्वी और दक्षिणी इलाके जो रूस के हमलों को सबसे ज़्यादा झेल रहे हैं, वहां ज़ेलेंस्की के प्रति यकीन 50% से नीचे चला गया है. इस पोल के मुताबिक यूक्रेन के 10 में से 4 लोगों यानी 39% लोग अब ज़ेलेंस्की पर विश्वास नहीं करते. ये आंकड़ा दिसंबर 2023 के 22% से क़रीब दोगुना है.

इन हालात में ज़ेलेंस्की लगातार रूस के प्रति आक्रामक रुख़ अपनाए हुए हैं. उधर, यूक्रेन की जनता भी अपनी क्षेत्रीय अखंडता को लेकर बहुत सजग है और उसकी क़ीमत पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है.रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच एक दिलचस्प तथ्य ये है कि एक ओर यूरोपीय देश रूस के ख़िलाफ़ सख़्ती दिखा रहे हैं, उन्होंने रूस पर तमाम तरह की पाबंदियां लगाई हैं लेकिन विरोधाभास ये है कि रूस से पिछले साल यूरोपीय देशों ने LNG यानी liquefied natural gas का रिकॉर्ड आयात किया.

यूरोपीय देश रूस से LNG ख़रीद रहे

2019 में यूरोपीय देशों ने रूस से 1.5 करोड़ टन LNG का आयात किया. उसके बाद के दो साल में ये कुछ कम हुआ, लेकिन साल 2022 जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो LNG का आयात 1.64 करोड़ टन कर दिया. 2023 में इसमें कुछ कमी आई, लेकिन पिछले साल 2024 में LNG की आपूर्ति बढ़कर 1.78 करोड़ टन हो गई. ये भी बड़ा दिलचस्प है. जहां रूस से व्यापार पर तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं, वहीं LNG पर ये पाबंदियां नहीं हैं. यूरोपीय देश रूस से LNG इसलिए भी ख़रीद रहे हैं कि रूस इस पर उन्हें डिस्काउंट दे रहा है.

इसका मतलब साफ़ है कि मुनाफ़ा यूरोप के सामने यूक्रेन के हितों से ज़्यादा बड़ा है. यूक्रेन इस बात से नाराज़ है. यूक्रेन के लोगों को लगता है कि LNG ख़रीद में जा रहा यूरोप का पैसा रूस यूक्रेन के ख़िलाफ़ युद्ध में इस्तेमाल कर रहा है. इसी सब के चलते यूक्रेन ने यूरोप के लिए रूस से गैस ले जाने वाली पाइपलाइन को एक जनवरी 2025 से बंद कर दिया है. हालांकि यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को अपने इस फ़ैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है. अपनी सीमा से गुज़र रही गैस सप्लाई बंद करने से यूक्रेन को भी आर्थिक नुक़सान है क्योंकि उसे भी ये मंज़ूरी देने से सालाना एक अरब अमेरिकी डॉलर की आय होती है.