चेकिंग से बचने की कोशिश या कुछ और...  गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में ऐंबेसी की फर्जी नंबर प्लेट वाली कार के साथ महिला गिरफ्तार

दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा चाकचौबंद हैं. किसी भी अप्रिय घटना को टालने के लिए चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं. लेकिन इन तमाम इंतजामों के बीच शुक्रवार को दिल्ली पुलिस उस समय और चौक्कनी हो गई जब उसके आला अधिकारियों को पता चला कि एक महिला दूतावास की फर्जी नंबर प्लेट वाली कार का इस्तेमाल कर दिल्ली के हाई- सिक्योरिटी जोन में घूम रही है. इस खबर के मिलते ही पुलिस ने आनन-फानन में आरोपी महिला को पकड़ने के लिए अपनी कार्रवाई शुरू की.क्राइम ब्रांच की टीम ने एक महिला को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वह महिला अलग-अलग देशों के दूतावासों और संवेदनशील इलाकों में लगातार आ-जा रही थी. जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ गई थी.

वसंत विहार में खड़ी मिली थी कार

क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक एंटी-एक्सटॉर्शन एंड किडनैपिंग सेल को गुप्त सूचना मिली थी कि एक महिला विदेशी दूतावास की नंबर प्लेट वाली कार इस्तेमाल कर रही है और पुलिस चेकिंग से बचते हुए एंबेसी एरिया में आसानी से प्रवेश कर रही है. सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर दलीप कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और वसंत विहार इलाके में निगरानी शुरू की गई. वसंत विहार के बी-ब्लॉक में संदिग्ध इनोवा कार खड़ी मिली. कुछ देर बाद करीब 45 साल की एक महिला कार की तरफ आई और ड्राइविंग सीट पर बैठते ही टीम ने उसे रोक लिया. पूछताछ में महिला खुद को विदेशी दूतावास की प्रतिनिधि बताने लगी, लेकिन गाड़ी के कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सकी.

इसके बाद महिला को कार समेत क्राइम ब्रांच दफ्तर लाया गया, जहां सख्ती से पूछताछ की गई. पूछताछ में महिला ने कबूल किया कि वह विदेशी दूतावास की फर्जी नंबर प्लेट लगाकर कार चला रही थी। महिला ने बताया कि उसने नवंबर 2024 में यह इनोवा कार एक विदेशी दूतावास से खरीदी थी, लेकिन गाड़ी अपने नाम ट्रांसफर नहीं करवाई. इसी मामले में संबंधित दूतावास ने चाणक्यपुरी थाने में शिकायत भी दी थी.

पुलिस जांच में सामने आया कि महिला ने जानबूझकर दूतावास जैसी दिखने वाली नंबर प्लेट तैयार करवाई, ताकि पुलिस चेकिंग से बच सके और दूतावासों व वीआईपी इलाकों में बिना रोक-टोक आवाजाही कर सके. कार की तलाशी लेने पर दो और फर्जी एंबेसी नंबर प्लेट भी बरामद हुई हैं.पुलिस के अनुसार महिला ने खुद को दूतावास की प्रतिनिधि बताकर सरकारी एजेंसियों को गुमराह किया और उसकी मंशा संदिग्ध पाई गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से भी जांच की जा रही है. इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता 2023 की कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है.

असम की रहने वाली है महिला

गिरफ्तार महिला असम की रहने वाली है और गुवाहाटी में रहती है. वह ग्रेजुएट है और खुद को पिछले चार साल से एक राजनीतिक पार्टी की ऑल-इंडिया सेक्रेटरी बताती है. महिला का दावा है कि उसने 2023-24 के दौरान एक विदेशी दूतावास में कंसल्टेंट के तौर पर काम किया और उसे डेढ़ लाख रुपये महीने की सैलरी मिलती थी. इसके अलावा वह मेघालय की एक यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स गाइड के तौर पर भी काम कर चुकी है.

पुलिस के अनुसार फिलहाल महिला विदेशी छात्रों, खासकर अफ्रीकी देशों के छात्रों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने की कंसल्टेंसी का काम कर रही थी और प्रति छात्र मोटी रकम वसूलती थी.महिला को गिरफ्तार कर 6 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है. उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है और कॉल डिटेल व अन्य डिजिटल डेटा की गहन जांच की जा रही है.गणतंत्र दिवस से पहले इस गिरफ्तारी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है.

