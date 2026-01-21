विज्ञापन
दिल्ली की लड़की को स्पा मैनेजर से दोस्ती पड़ी भारी, स्पा सेंटर में हुई रेप की शिकार, पुलिस को सुनाई आपबीती

दिल्ली में स्पा सेंटर के मैनेजर से दोस्ती करना 20 साल की लड़की को भारी पड़ गया. गुरुग्राम के रहने वाले मैनेजर ने झांसे में लेकर उसके साथ दुष्कर्म किया. उसके खिलाफ केस दर्ज किया.

नई दिल्ली:

दिल्ली की एक युवती को राह चलते स्पा सेंटर के मैनेजर से दोस्ती करना भारी पड़ गया. अपने प्यार के जाल में फंसाकर स्पा मैनेजर ने उसे पहले पार्टी करने के लिए बुलाया और बाद में उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ देकर रेप की वारदात को अंजाम दिया. आरोपी ने अपने दोस्त से भी युवती का रेप कराया और उसकी वीडियो भी बना ली. सुबह जब युवती को होश आया तो स्पा मैनेजर ने युवती को ब्लैकमेल कर उसे इस घटना के बारे में किसी को भी न बताने के लिए दबाव बनाया. सेक्टर-40 थाना पुलिस ने पीड़ित युवती की शिकायत परकेस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि मामले में अभी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. मामले की जांच की जा रही है. जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस के मुताबिक, मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली 20 वर्षीय युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपनी दोस्त से मिलने के लिए अक्सर गुरुग्राम आती थी. पिछले दिनों मिलेनियम सिटी मेट्रो स्टेशन के पास मूल रूप से कोलकाता के रहने वाले जॉयदेव के हुई थी. जॉयदेव ने बताया था कि वह गुरुग्राम के एक स्पा में मैनेजर है. कुछ दिनों तक उसने फोन पर बात की, लेकिन बाद में वह उससे मिलने लगा. दोस्ती प्यार में बदल गई और जॉयदेव ने उससे शारीरिक संबंध बनाने की मांग की जिस पर युवती ने उसे मना कर दिया.

आरोप है कि 13 जनवरी को जॉयदेव ने उसे पार्टी करने के लिए गुरुग्राम बुलाया  और बाइक पर अपने साथ उसे पहले स्पा सेंटर ले गया, बाद में उसे वह अपने कमरे पर ले गया. यहां उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई जिसके बाद उसे नशा होने लगा और चक्कर आने लगे. आरोप है कि कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर जॉयदेव ने उसके साथ रेप किया.

इतना ही नहीं जॉयदेव के एक अन्य दोस्त ने भी उसके साथ रेप किया. सुबह जब उसे होश आया तो उसने इस घटना का विरोध किया जिस पर जॉयदेव और उसके दोस्त ने उसे ब्लैकमेल करते हुए कहा कि दोनों ने उसकी वीडियो बना ली है और अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो वह वीडियो को वायरल कर देंगे. पहले डर के मारे वह सहम गई, लेकिन बाद में उसने हिम्मत कर आपबीती पुलिस को बताई. पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
 

