GBM की बैठक में मारपीट के मामले के बाद पुलिस की तरफ से एक्शन ना लिए जाने से लेफ्ट गुट के छात्र नाराज थे. यही वजह थी कि वह पुलिस से एक्शन की मांग करते हुए वसंत कुंज थाने का घेराव करने के लिए कैंपस से निकले.

JNU छात्र संघ के अध्यक्ष को आखिर क्यों लिया हिरासत में, पढ़ें क्या है पूरा मामला
नई दिल्ली:

दिल्ली पुलिस ने जवाहर लाल नेहरू छात्र संघ के अध्यक्ष समेत 28 छात्रों को हिरासत में ले लिया है. पुलिस और छात्रों के बीच आपसी झड़प की खबर भी सामने आ रही है. इस झड़प में 6 पुलिसकर्मी के भी घायल हुए हैं. बताया जा रहा है कि छात्र गवर्निंग बॉडी मीटिंग (GBM) के दौरान हुई मारपीट के बाद पुलिस की तरफ से एक्शन ना लिए जाने से नाराज थे. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है. 

क्या है पूरा मामला

GBM की बैठक में मारपीट के मामले के बाद पुलिस की तरफ से एक्शन ना लिए जाने से लेफ्ट गुट के छात्र नाराज थे. यही वजह थी कि वह पुलिस से एक्शन की मांग करते हुए वसंत कुंज थाने का घेराव करने के लिए कैंपस से निकले. पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली तो उन्होंने इन छात्रों को रोकने की कोशिश की. लेकिन छात्र नहीं मानें. इस दौरान छात्र और पुलिसकर्मियों के बीज आपसी झड़प भी हुई. जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए.

बाद में पुलिस ने छात्र संघ अध्यक्ष समेत 28 छात्रों को हिरासत में ले लिया. हिरासत में लिए गए छात्रों में जेएनयू प्रेसिडेंट नीतिश कुमार, उपाध्यक्ष मनीषा और जनरल सेक्रेटरी मुंतिहा फातिमा भी शामिल हैं. छात्रों के साथ झड़प में जिन पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं उनका फिलहाल इलाज चल रहा है. पुलिस अब जेएनयू में लेफ्ट संगठनों से जुड़े आरोपी छात्रों पर कार्रवाई की तैयारी में है

