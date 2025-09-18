विज्ञापन
DUSU के 4 पद के लिए कुल 21 उम्मीदवार हैं, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 9 नाम, ⁠उपाध्यक्ष पद-3 नाम, ⁠सचिव-4 नाम, ⁠संयुक्त सचिव-5 नाम शामिल हैं. 

DUSU चुनाव की वोटिंग आज, क्या टूटेगा 17 साल पुराना रिकॉर्ड? जानें- मैदान में कौन-कौन

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव के लिए वोटिंग आज यानी 18 सितंबर 2025 को होने जा रही है. वहीं, इसके नतीजे 19 सितंबर को जारी होंगे. यूनिवर्सिटी में दो शिफ्ट में क्लासेज होती हैं, इसलिए वोटिंग के टाइम उसी हिसाब से हैं. सुबह 8.30 से दोपहर 1 बजे  और दोपहर 3 से शाम 7.30 बजे तक वोट डाले जा सकते हैं. पिछली बार अध्यक्ष, संयुक्त सचिव पद NSUI को मिले थे. वहीं, ⁠उपाध्यक्ष, सचिव पद ABVP को मिले थे.

⁠इस बार पोस्टर,रैली, रोड शो, लाउडस्पीकर पर सख्त पाबंदी है. DUSU के 4 पद के लिए कुल 21 उम्मीदवार हैं, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 9 नाम, ⁠उपाध्यक्ष पद-3 नाम, ⁠सचिव-4 नाम, ⁠संयुक्त सचिव-5 नाम शामिल हैं. 

मुख्य मुकाबला

अध्यक्ष : 

  • आर्यन मान ABVP 
  • जोसलीन नंदिता चौधरी NSUI 
  • अंजली AISA -SFI

उपाध्यक्ष :

  • गोविंद तंवर ABVP 
  • राहुल झांसला NSUI
  • सोहन कुमार AISA 

सचिव :

  • कुणाल चौधरी ABVP 
  • कबीर NSUI
  • अभिनंदना AISA 

संयुक्त सचिव :

  • दीपिका झा ABVP 
  • लव कुश NSUI 
  • अभिषेक कुमार AISA

ABVP के चार उम्मीदवार 

अध्यक्ष - आर्यन मान 

आर्यन मान हरियाणा के बहादुरगढ़ से हैं. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित हंसराज कॉलेज से स्नातक किया है. वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी साइंस के छात्र हैं.

उपाध्यक्ष - गोविंद तंवर 

गोविंद तंवर मूलतः हरियाणा के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के दयाल सिंह कॉलेज से बीए प्रोग्राम में स्नातक किया है. वर्तमान में बौद्ध अध्ययन विभाग में एमए प्रथम वर्ष के छात्र हैं है.

सचिव - कुणाल चौधरी 

कुणाल चौधरी मूलतः दिल्ली के रहने वाले हैं. पीजीडीएवी कॉलेज से स्नातक किया है. वर्तमान में बौद्ध अध्ययन विभाग में परास्नातक के छात्र हैं.

सह सचिव- दीपिका झा 

दीपिका झा मूलतः बिहार की रहने वाली हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के लक्ष्मीबाई कॉलेज से स्नातक किया है. वर्तमान में बौद्ध अध्ययन विभाग की छात्रा हैं.

NSUI के उम्मीदवारों का परिचय

जोश्लिन नंदिता चौधरी– बौद्ध अध्ययन में परास्नातक, पल गाँव, जोधपुर, राजस्थान से अध्ययनरत. 2019 से एनएसयूआई की सक्रिय सदस्य.

राहुल झांसला– बौद्ध अध्ययन में परास्नातक. पिछले दो वर्षों से छात्र मुद्दों के लिए संघर्षरत.

कबीर– विधि केन्द्र II, नगली जलिब, जनकपुरी, दिल्ली से. क्रिकेट खिलाड़ी और छात्र कार्यकर्ता कबीर खेल संरचना और समग्र छात्र विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं.

लव कुश बधाना– स्नातक (ऑनर्स), जाकिर हुसैन महाविद्यालय, आनंगपुर गाँव, फरीदाबाद, हरियाणा से. भाजपा के अवैध ध्वस्तीकरण अभियान के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रसिद्ध.
 

