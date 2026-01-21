विज्ञापन
Delhi Crime Data: दिल्ली में 2025 में अपराध के मामलों में गिरावट, लेकिन स्नैचिंग और उगाही अब भी चुनौती

दिल्ली में 2025 में हत्या और लूट के मामले में कमी आई है. लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए स्नैचिंग और उगाही का मामला अभी भी सिरदर्द बना हुआ है.

  • दिल्ली में 2025 में हत्या, लूट, बलात्कार और महिलाओं से जुड़े अपराधों में पिछले दो वर्षों की तुलना में कमी
  • 2025 में हत्या के मामलों की संख्या घटकर 491 हुई और पुलिस ने 95 फीसदी से अधिक केस सॉल्व किए
  • लूट के मामलों में भी गिरावट दर्ज की गई, 2025 में 1326 मामले आए और 97 फीसदी से अधिक सुलझाए गए
नई दिल्ली:

दिल्ली में साल 2025 के अपराध के आंकड़े बताते हैं कि कई गंभीर अपराधों में बीते दो सालों की तुलना में कमी दर्ज की गई है. हत्या, लूट, बलात्कार और महिलाओं से जुड़े अपराधों में गिरावट के साथ-साथ पुलिस का मामलों के सुलझाने का रेट भी काफी बेहतर रही है. हालांकि, स्नैचिंग और उगाही जैसे मामलों में अब भी चिंता बनी हुई है.

हत्या के आंकड़े देख लीजिए

आंकड़ों के मुताबिक, साल 2025 में हत्या के 491 मामले दर्ज हुए, जबकि 2023 में यह संख्या 506 और 2024 में 504 थी। राहत की बात यह है कि हत्या के मामलों में 95 फीसदी से ज्यादा केस सॉल्व हो चुके हैं. हत्या की कोशिश के मामलों में भी हल्की गिरावट देखने को मिली. 2023 में जहां हत्या की कोशिश में 757 मामले थे ,तो 2024 में 898 मामले सामने आए थे, वहीं 2025 में यह संख्या घटकर 854 रह गई। इन मामलों में पुलिस की सॉल्विंग रेट करीब 98 फीसदी रही.

लूट के मामलों में कमी 

लूट (रॉबरी) के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की गई है. 2023 में 1654 मामले ,2024 में 1510 से घटकर 2025 में यह संख्या 1326 रह गई। इनमें से 97 फीसदी से ज्यादा मामलों को पुलिस ने सुलझा लिया है. महिलाओं के खिलाफ अपराधों की बात करें तो बलात्कार के मामले 2023 में 2141 ,2024 2076 से घटकर 2025 में 1901 रह गए हैं। पुलिस ने इन मामलों में भी 97 फीसदी से ज्यादा केस सॉल्व किए हैं.

महिलाओं के साथ छेड़खानी के मामले 

महिलाओं के साथ छेड़खानी के मामले जहां 2023 में 2345 थे वो 2024 में 2037 हुए और 2025 में घटकर 1708 रह गए. महिलाओं के साथ छेड़खानी के मामले जहां 2023 में 381 थे वो 2024 में घटकर 362 हुए और 2025 में 331 केस दर्ज हुए और 89 फीसदी केस सॉल्व हुए.

स्नैचिंग बना पुलिस के लिए सिरदर्द

हालांकि, स्नैचिंग अब भी दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है. 2025 में 5406 स्नैचिंग के मामले दर्ज हुए. जबकि 2024 में 6493 थे और 2023 में 7886 थे ,भले ही यह संख्या 2023 के मुकाबले कम है, लेकिन इन मामलों में सॉल्विंग रेट सिर्फ 64 फीसदी के आसपास रही.

उगाही के आंकड़े दे रहे हैं पुलिस को टेंशन 

इसी तरह, उगाही (एक्सटॉर्शन) के मामलों में भी सॉल्विंग रेट चिंता का विषय है. 2025 में 212 मामले दर्ज हुए, जिनमें से केवल करीब 64 फीसदी ही सुलझ पाए. जबकि 2024 में 228 और 2023 में 204 मामले दर्ज हुए थे,यानि बीते साल की संख्या में एक्सटॉर्शन के मामले कम सामने आए हैं. कुल मिलाकर, दिल्ली में गंभीर अपराधों पर काबू पाने में पुलिस को सफलता मिली है, लेकिन स्ट्रीट क्राइम जैसे स्नैचिंग और उगाही पर लगाम लगाने के लिए अभी और सख्त कदम उठाने की जरूरत है.

