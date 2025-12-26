विज्ञापन
दिल्ली: वेलकम इलाके में युवक की चाकू मारकर हत्या, चौकी से 20 कदम की दूरी पर वारदात

दिल्ली के यमुनापार इलाके से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई. मामला उत्तर-पूर्वी दिल्ली के थाना वेलकम क्षेत्र का है. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है.

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के यमुनापार इलाके से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है. थाना वेलकम क्षेत्र के कबूतर मार्केट, जेड ब्लॉक में एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई. यह वारदात वेलकम पुलिस चौकी से मात्र 20 कदम की दूरी पर हुई है. हत्या के बाद इलाके में दहशत फैल गई.

क्या हुआ था?

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक किसी बात को लेकर कुछ युवकों के बीच आपसी विवाद शुरू हुआ. विवाद बढ़ा तो हमलावरों ने युवक को घेर लिया और उस पर चाकू से कई ताबड़तोड़ वार कर दिए. गंभीर रूप से घायल युवक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

क्राइम टीम और फॉरेंसिक की जांच जारी

घटना की जानकारी मिलते ही थाना वेलकम पुलिस मौके पर पहुंची. इसके बाद क्राइम टीम व फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए. पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान और उनकी गतिविधियों का पता लगाया जा सके.

कई टीमें गठित, लगातार दबिश

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कई स्पेशल टीमें बनाई हैं जो आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं. फिलहाल हमलावर फरार बताए जा रहे हैं.

'इलाके में नशेबाज़ों का आना-जाना आम'

स्थानीय निवासियों का कहना है कि इलाके में अक्सर बाहर से कुछ लोग आते हैं. जो पार्कों में बैठकर नशा करते हैं. लोगों को आशंका है कि वारदात के पीछे नशेड़ी तत्वों का हाथ हो सकता है. युवक की हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है.  पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं. सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही हैं. वहीं पुलिस को इस मामले में  फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार है. 

