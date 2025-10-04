त्योहारों की भीड़ से निपटने की तैयारी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जल्द खुलेगा स्थाई होल्डिंग एरिया

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट की तरफ बना रहा स्थाई होल्डिंग एरिया जल्द ही तैयार होने वाला है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इसका काम जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है.अजमेरी गेट की तरफ स्टेशन परिसर में स्थाई होल्डिंग एरिया का निर्माण कार्य करीब 6000 वर्ग मीटर में किया जा रहा है, जिसे तीन हिस्सों में- प्री-टिकटिंग, टिकटिंग और पोस्ट टिकटिंग एरिया में बांटा गया है.

प्री-टिकटिंग एरिया का निर्माण 1950 वर्गमीटर किया गया है. इसमें एक समय में करीब 2700 यात्री रुक सकते हैं. टिकटिंग एरिया में एक बार में लगभग 3100 यात्री बिना किसी समस्या के आ-जा सकते हैं. इसका निर्माण 2288 वर्ग मीटर में हुआ है. जबकि पोस्ट-टिकटिंग एरिया 1570 वर्गमीटर बनकर तैयार होगा. इसमें लगभग 1350 यात्रियों के लिए जगह होगी, जहां लाइन में खड़े होने, सुरक्षा जांच और लगेज चेकिंग की व्यवस्था होगी.

उत्तर रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि होल्डिंग एरिया का काम अब अंतिम चरण में है. और जो बचा हुआ कार्य है उसे तीन से चार दिन में पूरा कर लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि होल्डिंग एरिया के खुलने के बाद से त्योहारों के समय बढ़ने वाली भीड़ को बेहतर तरीके से संभाला जा सकेगा.

यात्रियों को मिलेगी ये सुविधाएं

नव निर्मित होल्डिंग एरिया में यात्रियों को कई खास सुविधाएं मिलेंगी. जानकारी के अनुसार, इसमें 22 टिकट काउंटर लगाए जाएंगे. साथ ही ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीन (ATVMs) की भी सुविधा होगी, जिसका मतलब है कि जो यात्री यहां आएंगे, उन्हें यहीं पर टिकट मिल जाएगा.

होल्डिंग एरिया में घोषणाओं के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम, गाड़ियों की सूचना के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड, एआई आधारित निगरानी कैमरे, लगेज स्कैनर, संकेतक बोर्ड (साइनज) औपुरूष और महिला के लिए दो टॉयलेट ब्लॉक होगा. इसके अलावा होल्डिंग एरिया मेट्रो स्टेशन से जुड़ा होगा, जिससे यात्रियों को कोई असुविधा न हो.

सिर्फ इन यात्रियों को मिलेगी होल्डिंग एरिया में एंट्री

जानकारी के अनुसार, इस स्थाई होल्डिंग एरिया में सिर्फ स्पेशल ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को प्रवेश दिया जाएगा. रेलवे अधिकारी ने कहा, " फेस्विटल स्पेशल ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को ही पहले होल्डिंग एरिया में प्रवेश मिलेगा और इसके बाद यहां से वो कतार में लगकर प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर जाएंगे. जबकि अन्य ट्रेनें जैसे शताब्दी, हफसफर, वंदेभारत और राजधानी के यात्रियों को अजमेरी गेट की तरफ से सीधा पुल के जरिए अन्य प्लैटफॉर्म में प्रवेश दिया जाएगा."

उन्होंने बताया कि यूपी और बिहार की तरफ जाने वाली ज्यादातर स्पेशल ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 16 से रवाना होंगी. गौरतलब है कि प्रयागराज में इस साल लगे महाकुम्भ के दौरान 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसा हो गया था. अजमेरी गेट की तरफ हुए हादसे में 18 लोगों की मौत और 15 लोग घायल हो गए थे.

इसके बाद से ही अजमेरी गेट की तरफ होल्डिंग बनाने का काम शुरू कर दिया गया है. ऐसे में अगर ये होल्डिंग एरिया समय पर बनकर तैयार हो गया तो त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को संभालना और आसान हो जाएगा.