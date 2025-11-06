दिल्ली के इन चार रेलवे स्टेशनों पर फिलहाल बंद की गई प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री, जान लीजिए क्या है वजह

अगर आप दिल्ली में रहते हैं और 11 नवंबर तक अपने किसी परिचीत को रिसीव करने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाने की तैयारी में हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. दरअसल, उत्तर रेलवे ने दिल्ली मंडल के चार प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री को फिलहाल बंद कर दिया है. त्योहारों के मद्देनज़र यात्रियों की भीड़ पर लगाम लगाने की कोशिश के तहत ही ये फैसला लिया गया है. रेलवे के अनुसार प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री 11 नवंबर 2025 तक बंद रहेगी.

यह कदम व्यस्ततम स्टेशनों पर पैदल आने वालों की संख्या घटाने और रेल संचालन को सुचारू रखने के लिए उठाया गया है. हालांकि निर्देश के मुताबिक सीनियर सिटीजन, बीमार लोग, छोटे बच्चे और सहायता की आवश्यकता वाली महिला यात्रियों के साथ आने वालों को छूट दी जाएगी. आपको बता दें कि जिन स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री को फिलहाल बंद किया गया है उनमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली जंक्शन यानी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, आनंद विहार टर्मिनल और आनंद विहार हॉल्ट शामिल हैं.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि भारी भीड़ को देखते हुए ये अस्थायी पाबंदी लगाई गई है, लेकिन जिन लोगों को वास्तविक मदद की ज़रूरत है, उन्हें प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में मदद मिलेगी.

नई दिल्ली स्टेशन पर नया होल्डिंग एरिया - 7,000 यात्रियों की क्षमता

इसके अलावा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट की ओर दिवाली से पहले एक स्थायी होल्डिंग एरिया तैयार कर दिया गया, जिसका उद्देश्य त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली भीड़ का बेहतर प्रबंध करना है. रेलवे ने कहा है कि यह सेंटर लगभग 7,000 यात्रियों को एक साथ समायोजित कर सकता है और इसे उपयोग के लिए खोल दिया गया है.

स्टेशनों पर भीड़ में कमी को कई लोग सकारात्मक बता रहे हैं, मगर कुछ को थोड़ी असुविधा का भी सामना करना पड़ा. नोएडा से आए पवन, जो अपनी पत्नी और 9 व 11 साल की बेटियों को छोड़ने आए थे, उनके साथ कुछ सामान भी था ऐसे में प्लेटफॉर्म तक नहीं जा पाने को लेकर वो चिंतित दिखे. ऐसे में उन्होंने एक सरल उपाय अपनाया-दिल्ली जंक्शन की 10 रुपए वाली यात्री टिकट खरीदकर प्लेटफॉर्म तक पहुंचकर अपने परिवार को ट्रेन में बिठाया.

रेलवे का मानना है कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा और स्टेशन पर परिचालन के सुचारू रूप से चलने के लिए आवश्यक है. जहां कई लोग इससे राहत महसूस कर रहे हैं, वहीं स्टेशन पर आने वाले कुछ परिचित-संबंधियों को प्लेटफार्म तक पहुंचकर टाटा,बाय ना कर पाने का मलाल था। हालांकि रेलवे ने आश्वासन दिया है कि जरूरतमंद लोगों के लिए सहायता और छूट जारी रहेगी