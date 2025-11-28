विज्ञापन
विशेष लिंक

मदर डेयरी के प्रबंध निदेशक मनीष बंदलिश ने इस्तीफा दिया

कंपनी ने ई-मेल पर भेजे जवाब में कहा कि मनीष बंदलिश ने मदर डेयरी के प्रबंध निदेशक पद से हटने का फैसला किया है ताकि वह कंपनी के बाहर अपने पेशेवर लक्ष्यों को पूरा कर सकें.

Read Time: 2 mins
Share
मदर डेयरी के प्रबंध निदेशक मनीष बंदलिश ने इस्तीफा दिया
नई दिल्ली:

दिल्ली-एनसीआर की प्रमुख दूध आपूर्तिकर्ता मदर डेयरी के प्रबंध निदेशक (एमडी) मनीष बंदलिश ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. सूत्रों ने यह जानकारी दी.बंदलिश का कार्यकाल 30 नवंबर को समाप्त होगा. उन्होंने मार्च 2021 में मदर डेयरी के प्रबंध निदेशक का पद संभाला था.मदर डेयरी से इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बंदलिश के कंपनी से अलग होने की पुष्टि की. 

कंपनी ने ई-मेल पर भेजे जवाब में कहा कि मनीष बंदलिश ने मदर डेयरी के प्रबंध निदेशक पद से हटने का फैसला किया है ताकि वह कंपनी के बाहर अपने पेशेवर लक्ष्यों को पूरा कर सकें. उनका ‘नोटिस पीरियड' 30 नवंबर 2025 को पूरा होगा.मदर डेयरी ने कंपनी की समग्र वृद्धि में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए उनकी सराहना भी की.

इस बीच, मदर डेयरी ने कहा कि प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारियों को निदेशक मंडल के मार्गदर्शन में उप प्रबंध निदेशक संभालेंगे.मदर डेयरी देश की अग्रणी दूध आपूर्तिकर्ताओं में से एक है. कंपनी कई राज्यों में प्रतिदिन 50 लाख लीटर से अधिक दूध बेचती है जिसमें से 35 लाख लीटर से अधिक दूध दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) बाजार में बेचा जाता है. यह ‘मदर डेयरी' ब्रांड के तहत दूध और दुग्ध उत्पाद भी बेचती है.मदर डेयरी के पास कंपनी के स्वामित्व वाले नौ दूध प्रसंस्करण संयंत्र और बागवानी व्यवसाय के लिए चार संयंत्र हैं. कंपनी के पास खाद्य तेलों के लिए 16 संबद्ध संयंत्र हैं. मदर डेयरी की स्थापना 1974 में की गई थी. अब यह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mother Dairy, Manish Bandlish Resigns
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com