EXCLUSIVE: दूध, घी सहित मदर डेयरी के 150 प्रोडेक्ट्स सस्ते, MD ने बताया- पुराना माल भी सस्ती दर में बेचना होगा

Mother Dairy Product Price Cut: GST रिफॉर्म का असर अब रोजमर्रा को सामानों पर जल्द दिखने वाला है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणा के अनुसार 22 सितंबर से जीएसटी के नए नियम लागू हो जाएंगे. इसका मतलब है कि 22 सितंबर से जीएसटी के मात्र दो स्लैब होंगे. इससे खाने-पीने की चीजों के साथ-साथ दवाएं, टीबी-फ्रीज सहित रोजमर्रा के कई सामानों की कीमत में कमी होगी. जीएसटी रिफॉर्म के बाद दिल्ली-एनसीआर की प्रमुख डेयरी उद्योग कंपनी मदर डेयरी ने भी दूध, घी, बटर, आइस क्रीम सहित करीब 150 प्रोडेक्ट की कीमत में कमी की जाने की जानकारी दी थी. बुधवार को मदर डेयरी के एमडी मनीष बंदलिश ने NDTV से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि मदर डेयरी ने 22 सितंबर से GST रेट में कटौती का पूरा फायदा आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का फैसला किया है.

मदर डेयरी के MD ने बताया क्या कुछ सस्ता होगा

उन्होंने बताया कि हमने तय किया है कि मदर डेयरी के 150 से ज्यादा कैटेगरी के प्रोडक्ट्स 22 सितंबर से सस्ते हो जाएंगे. एमडी ने बताया कि UHT Milk का Tetra Pack ₹2 सस्ता हो जाएगा. 1 किलो घी का पैक ₹30 तक सस्ता हो जाएगा. घी, बटर, Cheese, मिल्कशेक, आइस क्रीम, जैम, पिकल्स, कोकोनट वॉटर, सफल के फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज, और फ्रोजन आलू टिक्की जैसे प्रोडक्ट्स एक रुपए से ₹30 तक सस्ते हो जाएंगे.

दुकान में पहले से मौजूद माल भी 22 सितंबर से नई कीमत पर ही बिकेगा

मदर डेयरी के एमडी मनीष बंदलिश ने आगे बताया कि 22 सितंबर से मदर डेयरी के करीब डेढ़ सौ अलग-अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स करीब 5 लाख ट्रेड आउटलेट्स और मदर डेयरी के सभी आउटलेट्स पर सस्ते रेट पर उपलब्ध होंगे. हमने सभी आउटलेट्स को निर्देश दिया है कि अगर उनके पास इन्वेंटरी में पुराने रेट वाले मदर डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं तो उन्हें भी 22 सितंबर से नया स्टिकर लगाकर सस्ते रेट पर बेचना अनिवार्य होगा.

टेबल से समझें किस प्रोडक्ट की कीमत में कितनी होगी कटौती?

कैटगरी मात्रा पुरानी MRP (₹) नई MRP (₹) नई GST दर (%) यूएचटी दूध (पैकेट) 1 लीटर 77 75 0% यूएचटी दूध (डबल टोंड) 450 मि.ली. 33 32 0% मोज़्ज़ारेला डाइस 1000 ग्राम 610 575 5% मलाई पनीर 200 ग्राम 100 97 0% मक्खन 500 ग्राम 305 285 5% मक्खन 100 ग्राम 62 58 5% पनीर स्लाइस 200 ग्राम 170 160 5% पनीर स्लाइस 480 ग्राम 405 380 5% पनीर स्लाइस 780 ग्राम 480 450 5% पनीर ब्लॉक 200 ग्राम 150 140 5% पनीर क्यूब्स 180 ग्राम 145 135 5% पनीर 200 ग्राम 95 92 0% पनीर 400 ग्राम 180 174 0% क्रीम पनीर स्प्रेड 180 ग्राम 120 110 5%