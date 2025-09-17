विज्ञापन
EXCLUSIVE: दूध, घी सहित मदर डेयरी के 150 प्रोडेक्ट्स सस्ते, MD ने बताया- पुराना माल भी सस्ती दर में बेचना होगा

Mother Dairy Products New Rate Chart: मदर डेयरी ने GST में की गई हालिया कटौती के बाद दूध, घी, बटर, पनीर से लेकर मिल्‍कशेक, आइसक्रीम समेत कई डेयरी प्रॉडक्‍ट्स के दाम घटा दिए हैं.

GST रिफॉर्म के बाद 22 सितंबर से मदर डेयरी के 150 प्रोडेक्ट्स सस्ते होने जा रहे हैं. इस बारे में मदर डेयरी के MD मनीष बंदलिश ने NDTV से खास बातचीत में पूरी जानकारी दी.
  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 22 सितंबर से GST के दो नए स्लैब लागू करने की घोषणा की है.
  • इस घोषणा के मदर डेयरी ने 150 से अधिक उत्पादों की कीमतों में कमी करने का फैसला किया है.
  • मदर डेयरी के MD ने बताया कि 150 प्रोडेक्ट सस्ते होंगे. पहले से बचा प्रोडक्ट ही सस्ती दर पर बेचना होगा.
नई दिल्ली:

Mother Dairy Product Price Cut: GST रिफॉर्म का असर अब रोजमर्रा को सामानों पर जल्द दिखने वाला है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणा के अनुसार 22 सितंबर से जीएसटी के नए नियम लागू हो जाएंगे. इसका मतलब है कि 22 सितंबर से जीएसटी के मात्र दो स्लैब होंगे. इससे खाने-पीने की चीजों के साथ-साथ दवाएं, टीबी-फ्रीज सहित रोजमर्रा के कई सामानों की कीमत में कमी होगी. जीएसटी रिफॉर्म के बाद दिल्ली-एनसीआर की प्रमुख डेयरी उद्योग कंपनी मदर डेयरी ने भी दूध, घी, बटर, आइस क्रीम सहित करीब 150 प्रोडेक्ट की कीमत में कमी की जाने की जानकारी दी थी. बुधवार को मदर डेयरी के एमडी मनीष बंदलिश ने NDTV से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि मदर डेयरी ने 22 सितंबर से GST रेट में कटौती का पूरा फायदा आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का फैसला किया है.

मदर डेयरी के MD ने बताया क्या कुछ सस्ता होगा

उन्होंने बताया कि हमने तय किया है कि मदर डेयरी के 150 से ज्यादा कैटेगरी के प्रोडक्ट्स 22 सितंबर से सस्ते हो जाएंगे. एमडी ने बताया कि UHT Milk का Tetra Pack ₹2 सस्ता हो जाएगा. 1 किलो घी का पैक ₹30 तक सस्ता हो जाएगा. घी, बटर, Cheese, मिल्कशेक, आइस क्रीम, जैम, पिकल्स, कोकोनट वॉटर, सफल के फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज, और फ्रोजन आलू टिक्की जैसे प्रोडक्ट्स एक रुपए से ₹30 तक सस्ते हो जाएंगे.

दुकान में पहले से मौजूद माल भी 22 सितंबर से नई कीमत पर ही बिकेगा

मदर डेयरी के एमडी मनीष बंदलिश ने आगे बताया कि 22 सितंबर से मदर डेयरी के करीब डेढ़ सौ अलग-अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स करीब 5 लाख ट्रेड आउटलेट्स और मदर डेयरी के सभी आउटलेट्स पर सस्ते रेट पर उपलब्ध होंगे. हमने सभी आउटलेट्स को निर्देश दिया है कि अगर उनके पास इन्वेंटरी में पुराने रेट वाले मदर डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं तो उन्हें भी 22 सितंबर से नया स्टिकर लगाकर सस्ते रेट पर बेचना अनिवार्य होगा.

टेबल से समझें किस प्रोडक्ट की कीमत में कितनी होगी कटौती?

यूएचटी दूध (पैकेट)1 लीटर77750%
यूएचटी दूध (डबल टोंड)450 मि.ली.33320%
मोज़्ज़ारेला डाइस1000 ग्राम6105755%
मलाई पनीर200 ग्राम100970%
मक्खन500 ग्राम3052855%
मक्खन100 ग्राम62585%
पनीर स्लाइस200 ग्राम1701605%
पनीर स्लाइस480 ग्राम4053805%
पनीर स्लाइस780 ग्राम4804505%
पनीर ब्लॉक200 ग्राम1501405%
पनीर क्यूब्स180 ग्राम1451355%
पनीर200 ग्राम95920%
पनीर400 ग्राम1801740%
क्रीम पनीर स्प्रेड180 ग्राम1201105%
आइस कैंडी45 ग्राम1095%
वनिला कप50 मि.ली.1095%
चॉकोबार30 मि.ली.1095%
चोको वनिला कोन100 मि.ली.30255%
बटरस्कॉच कोन100 मि.ली.35305%
कसाटा150 मि.ली.70605%
केसर पिस्ता कुल्फी60 ग्राम40305%
स्ट्रॉबेरी क्रश टब1 लीटर3303005%
शाही मेवा मलाई टब1 लीटर3303005%
बटरस्कॉच कॉम्बो700 मि.ली. x 22702505%

