विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली विस्फोट: लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद, यातायात पुलिस ने जारी किया परामर्श

सोमवार शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धीमी गति से चल रही एक कार में जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से नौ लोगों की मौत हो गई जबकि 20 लोग घायल हो गए.

Read Time: 2 mins
Share
दिल्ली विस्फोट: लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद, यातायात पुलिस ने जारी किया परामर्श
  • दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन को सुरक्षा कारणों से यात्री सेवाओं के लिए मंगलवार को बंद कर दिया गया है
  • सोमवार शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में हुए धमाके में नौ लोगों की मौत और बीस घायल हुए हैं
  • यातायात पुलिस ने नेताजी सुभाष मार्ग पर कई मार्गों पर वाहन आवागमन पर प्रतिबंध और मार्ग परिवर्तन लागू किया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

दिल्ली में विस्फोट के एक दिन बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन यात्री सेवाओं के लिए मंगलवार को बंद कर दिया गया और इस क्षेत्र में यातायात पाबंदियां भी लागू की गई हैं. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. सोमवार शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धीमी गति से चल रही एक कार में जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से नौ लोगों की मौत हो गई जबकि 20 लोग घायल हो गए.

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने ‘एक्स' पर एक ‘पोस्ट' में कहा, “सुरक्षा कारणों से लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद है. सभी अन्य स्टेशन सामान्य रूप से चालू हैं.” दिल्ली यातायात पुलिस ने एक परामर्श जारी करते हुए बताया कि नेताजी सुभाष मार्ग पर छत्ता रेल कट से सुभाष मार्ग कट तक आने-जाने के दोनों मार्गों और सर्विस रोड पर प्रतिबंध लगाए गए हैं तथा मार्ग परिवर्तित किए गए हैं.

यातायात पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे सुबह छह बजे से अगले आदेश तक इन मार्गों पर जाने से बचें और वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें. परामर्श में कहा गया है, 'नेताजी सुभाष मार्ग पर छत्ता रेल कट से सुभाष मार्ग कट तक किसी भी वाहन को आने-जाने की अनुमति नहीं होगी.” राष्ट्रीय राजधानी में हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है.
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Red Fort Metro Station Closed, Delhi Blast Near Red Fort, Delhi Traffic Diversion, Security Alert Delhi Metro
Get App for Better Experience
Install Now