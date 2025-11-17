दिल्ली में रेलवे ट्रैक के पास मिला महिला का अर्धनग्न शव, शरीर पर चोटों के निशान 

विज्ञापन
पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और महिला को अर्धनग्न अवस्था में पाया, जिसके चेहरे और सिर पर कई चोटों के निशान और गहरे घाव थे. पुलिस को संदेह है कि उसे किसी धारदार हथियार से मारा गया था. 

प्रतीकात्‍मक फोटो
  • दिल्‍ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर शेड नंबर 2 के पीछे रेलवे ट्रैक के पास अज्ञात महिला की का शव मिला है.
  • महिला के चेहरे और सिर पर कई चोटों के निशान थे. पुलिस को संदेह है कि उसे किसी धारदार हथियार से मारा गया.
  • महिला की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस के मुताबिक, उसकी उम्र 40 से 42 वर्ष के बीच है.
नई दिल्‍ली :

राष्‍ट्रीय राजधानी में रविवार को एक महिला का शव बरामद हुआ है. पुलिस के मुताबिक, दिल्‍ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर शेड नंबर 2 के पीछे रेलवे ट्रैक के पास अज्ञात महिला की कथित तौर पर हत्या कर दी गई. पुलिस के अनुसार, 16 नवंबर 2025 को एएसआई धर्मेंद्र थाना सब्जी मंडी से सूचना मिली कि करीब 50 साल की एक महिला का शव पटरियों के पास पड़ा है, जिसके कपड़े फटे हुए हैं और चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं. 

पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और महिला को अर्धनग्न अवस्था में पाया, जिसके चेहरे और सिर पर कई चोटों के निशान और गहरे घाव थे. पुलिस को संदेह है कि उसे किसी धारदार हथियार से मारा गया था. 

40 से 42 साल है महिला की उम्र

महिला की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस के मुताबिक, उसकी उम्र 40 से 42 वर्ष के बीच बताई जा रही है. उसकी लंबाई करीब 5 फीट है और वह कूड़ा बीनने वाली प्रतीत होती है. घटनास्थल से एक संदिग्ध हथियार और महिलाओं व पुरुषों की एक जोड़ी चप्पलें बरामद की गईं. 

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस 

क्राइम टीम और एफएसएल टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. आसपास के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है. 

हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है. 

