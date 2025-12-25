विज्ञापन
विशेष लिंक

पहले पिलाई शराब फिर किया गैंगरेप... दिल्ली में 13 साल की मासूम से 'अंकल' ने फिर की गंदी हरकत

मामले की गंभीरता को देखते हुए समयपुर बादली पुलिस ने इस संबंध में FIR दर्ज कर अपनी जांच शुरू की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इस मामले को लेकर डीसीपी हरेश्वर स्वामी  ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम  का गठन किया है, ताकि इस केस की बारीकी से जांच हो सके और कोर्ट में जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल की जा सके.

Read Time: 3 mins
Share
पहले पिलाई शराब फिर किया गैंगरेप... दिल्ली में 13 साल की मासूम से 'अंकल' ने फिर की गंदी हरकत
  • दिल्ली के समयपुर बादली इलाके में 13 वर्षीय मासूम के साथ गैंगरेप की घटना हुई है.
  • आरोपियों की पहचान ऋषभ, जो एक बैंक में काम करता है, और नरोत्तम, जो सैलून चलाता है, के रूप में की गई है
  • पीड़िता के बयान के अनुसार आरोपी ने उसे शराब पिलाकर नशे में किया और एक खाली मकान में ले जाकर अपराध किया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

​राजधानी दिल्ली एक 13 साल की मासूम के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है. घटना दिल्ली के समयपुर बादली इलाके की बताई जा रही है. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ऋषभ और नरोत्तम के रूप में की गई है. पुलिस की जांच में पता चला है कि ऋषभ एक बैंक में काम करता है. जबकि दूसरा आरोपी नरोत्तम इलाके में ही अपना सैलून चलाता है. 

पुलिस के अनुसार घटना 20 दिसंबर की शाम की है. पुलिस को मिली पीसीआर कॉल में बताया गया कि राजा विहार इलाके में एक बच्ची को जबरन शराब पिलाई गई है. उसकी हालत ठीक नहीं है. मिली सूचना पर जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो बच्ची को देखकर पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए. आनन-फानन में पुलिस ने बच्ची का मेडिकल टेस्ट करवाया. इस मेडिकल टेस्ट में बच्ची के साथ गैंगरेप होने की पुष्टि हुई. 

पुलिस को दिए अपने बयान में पीड़िता ने बताया कि आरोपी नरोत्तम उसे बहला-फुसलाकर एक खाली मकान में लेग या था. वहां उसने  बच्ची की मुलाकात ऋषभ से कराई. इसके बाद दोनों आरोपियों ने पहले बच्ची को शराब पिलाई और बाद में उसके नशे में होने का फायदा उठआते हुए उसके साथ बारी-बारी से रेप किया. 

मामले की गंभीरता को देखते हुए समयपुर बादली पुलिस ने इस संबंध में FIR दर्ज कर अपनी जांच शुरू की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इस मामले को लेकर डीसीपी हरेश्वर स्वामी  ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम  का गठन किया है, ताकि इस केस की बारीकी से जांच हो सके और कोर्ट में जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल की जा सके. दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले ऐसे जघन्य अपराधों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी. 

यह भी पढ़ें: दिल्ली से सटे फरीदाबाद में युवती से गैंगरेप, आरोपियों की तलाश में पुलिस

यह भी पढ़ें: दिल्ली : क्लब ले जाने के बहाने पांच लड़कों ने किया नाबालिग और मौसी के साथ किया गैंगरेप

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gangrape In Delhi, Gangrape With 13 Year Old Girl
Get App for Better Experience
Install Now