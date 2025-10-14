मेरे कपड़े फाड़े और गैंगरेप की कोशिश की... दिल्ली की यूनिवर्सिटी में छात्रा ने लगाया यौन शोषण का आरोप

दिल्ली में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है. छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. बी टेक फर्स्ट ईयर की छात्रा ने अपने बयान में बताया कि कैंपस के अंदर एक से ज्यादा लोगों ने उसके साथ रेप करने की कोशिश (Delhi University Attempt To Rape) की.यौन शोषण के आरोपों को लेकर यूनिवर्सिटी में छात्रों ने हंगामा भी किया.

ये भी पढ़ें- खुद को आईने में देखे और भाषण देना बंद करे... भारत की UN में पाकिस्तान को खरी-खरी

मुझे टच किया और गैंगरेप की कोशिश की

छात्रा ने पुलिस को जो शिकायत दी है उसमें बताया है कि वे 4 लोग थे. चारों आरोपियों ने मेरे कपड़े फाड़े, मुझे टच किया और गैंगरेप की कोशिश की. यूनिवर्सिटी में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जहां पर वारदात को अंजाम देने की कोशिश हुई. वहीं पुलिस ने गैंगरेप की कोशिश की धाराएं एड कर ली हैं.

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

पुलिस सूत्रों के मुताबिक- यूनिवर्सिटी में लगभग सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं. छात्रा ने जो बयान दिया है, उस आधार पर सभी जगहों का सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है. जल्द मामले में खुलासा किया जाएगा. जिन पर आरोप लगाए गए हैं, उनमें सिक्योरिटी गार्ड और अन्य लोग हैं. पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

यूनिवर्सिटी कैंपस में लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल

छात्रा ने पीसीआर कॉल के जरिए पुलिस को मामले की शिकायत दी. सोमवार दोपहर 3 बजे के करीबी अपनी शिकायत में लड़की ने पूरी घटना बताई. पुलिस का कहना है कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. हर एंगल से जांच की जा रही है. वहीं पीड़ित छात्रा की काउंसलिंग करवाई जा रही है. इस घटना ने यूनिवर्सिटी कैंपस में लड़कियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं.