एक पीड़ित लड़की के दोस्त ने खोला चैतन्यानंद का काला चिट्ठा, NDTV को बताया हॉस्टल में किसे मिलता था लैविश कमरा

चैतन्यानंद से पीड़ित एक छात्रा के दोस्त ने एनडीटीवी से बातचीत की है. इस लड़के ने बताया है कि जिस लड़की पर चैतन्यानंद की नजर रहती थी, वह उसे हॉस्टल का सबसे लैविश कमरा देता था.

नई दिल्ली:

राजधानी दिल्ली के एक मैनेजमेंट कॉलेज के पूर्व निदेशक स्वामी चैतन्यानंद को छात्राओं के शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. चैतन्यानंद को लेकर रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं. लड़कियों के यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार आरोपी बाबा चैतन्यानंद से दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है. इस बीच एनडीटीवी ने एक पीड़ित के दोस्त से बातचीत की है. उसने बताया कि चैतन्यानंद की नजर जिस लड़की पर रहती थी, उसे वह हॉस्टल में शानदार कमरे देता था.

दोस्त ने एनडीटीवी को क्या बताया

एनडीटीवी ने जिस लड़के से बातचीत की, उसने चैतन्यानंद के इंस्टिट्यूट में पढ़ाई की है. उस लड़के ने बताया कि बाबा जिस लड़की को टारगेट करता था, उसको हॉस्टल से अलग एक लैविश रूम देता था. इस लैविश कमरे में सभी आधुनिक सुविधाएं होती थीं.

उसने बताया है कि चैतन्यानंद उस लड़की का फोने छीन ले लेता था. इसके बाद वह उसे अपना फोन देता थाय. इस तरह वह फोन पर अपना पूरा नियंत्रण रखता था. वह लड़कियों को उनके घरवालों से बात नहीं करने देता था.
लड़के ने बताया कि चैतन्यानंद हर लड़की दुबई और यूएई ले जाने के लिए दबाव डालता था. बाबा के वहां कई दोस्त हैं, पता नहीं उसका वहां क्या रैकेट है.

बाबा के कमरे से क्या क्या मिला है

इस लड़के ने एनडीटीवी को बताया कि बाबा अपने आप को हाइलाइट करने के लिए फर्जीवाड़ा करता था.उसने बताया कि बाबा के आश्रम में उसका रूम और ऑफिस बहुत शानदार है. चैतन्यानंद अपने कमरे में अश्लील सामान रखता था.

दिल्ली पुलिस बुधवार को बाबा को आश्रम में उसके कमरे में लेकर गई थी और तलाशी ली थी. इसमें वहां से सेक्स टॉय और अश्लील सामग्री की पांच सीडी भी मिली थीं. इसके अलावा पुलिस को वहां से तीन फर्जी तस्वीरें भी मिली थीं. इनमें वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और यूके के एक अन्य नेता के साथ नजर आ रहा है. 

