दिल्ली के हॉस्पिटल में लगी आग, कांच तोड़कर क्रेन से निकाले गए मरीज, एक की मौत, VIDEO

Delhi Hospital Fire: दिल्ली के हॉस्पिटल में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है. हॉस्पिटल की बिल्डिंग के कांच को तोड़कर क्रेन के जरिए लोगों को बाहर निकाला गया है. मौके पर रेस्क्यू जारी है.

हॉस्पिटल में आग लगने के बाद कांच तोड़कर क्रेन से मरीजों को बाहर निकालते रेस्क्यू में लगे लोग.
  • दिल्ली के आनंद विहार स्थित कॉसमॉस हॉस्पिटल में भीषण आग लगने से मरीजों को कांच तोड़कर बाहर निकाला गया.
  • आग के कारण अस्पताल के अंदर धुआं भर गया था, जिससे रेस्क्यू टीम को ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग करना पड़ा.
  • इस हादसे में अस्पताल के कर्मचारी अमित की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि 10 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया.
नई दिल्ली:

Delhi Hospital Fire: राखी के दिन बारिश से भींगी दिल्ली के एक हॉस्पिटल में आग लगने की खबर सामने आई. आग इतनी भीषण थी कि मरीजों को हॉस्पिटल का कांच तोड़कर निकाला गया. इस हादसे में हॉस्पिटल के एक कर्मचारी की दम घुटने से मौत हो गई. फिलहाल मौके पर राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है. मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा दिल्ली के आनंद विहार क्षेत्र में स्थित कॉसमॉस हॉस्पिटल में हुआ. दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों को मौके पर भेजा गया है. हॉस्पिटल से 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है. जिसमें से एक की मौत हो चुकी है. मरने वाले की पहचान अमित के रूप में हुई है. वह हॉस्पिटल का स्टाफ बताया जा रहा है.

आनंद विहार क्षेत्र में स्थित कॉसमॉस हॉस्पिटल में लगी आग

दरअसल दिल्ली के शाहदरा जिले के थाना आनंद विहार क्षेत्र में आने वाले कॉसमॉस स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में शनिवार को सुबह भीषण आग लगी. आग इतनी बेकाबू हो चुकी थी कि अंदर जो मरीज एडमिट थे ,वह भी क्रिटिकल केस में पहुंच गए. उनको तुरंत रेस्क्यू कर कर पास के निजी अस्पताल में भेजा गया.

मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश में जुटे लोग.

ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर अंदर जाना पड़ा

साथ ही साथ अंदर जो स्टाफ हाउसकीपिंग और टी नर्सिंग इत्यादि में काम कर रहे थे, वह भी क्रिटिकल बेहोश हालत में रेस्क्यू किए गए. इस रेस्क्यू टीम में दिल्ली पुलिस दमकल विभाग और फायर ब्रिगेड की आधुनिकरण मशीनों का प्रयोग किया गया. आग के कारण हॉस्पिटल में इतना धुआं भर गया था कि रेस्क्यू में लगे लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग कर अंदर जाना पड़ा.

दिल्ली के हॉस्पिटल में लगी आग, राहत-बचाव कार्य जारी, देखें वीडियो

लोगों को बचाने के लिए हॉस्पिटल के कांच तक तोड़े गए

साथ ही साथ लोगों को रेस्क्यू करने के लिए अस्पताल की कांच के शीशे तक फोड़े गए. अस्पताल के स्टाफ ने बात करते हुए बताया कि कंडीशन बहुत बुरी थी. अंधेरा ही अंधेरा था, अंदर थोड़ी देर रहते ही सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी. फिलहाल मौके पर वरीय अधिकारी पहुंच चुके हैं. 

आग लगने के बाद हॉस्पिटल की बिल्डिंग से निकलता धुएं का गुबार.

करीब दो घंटे में आग पर पाया गया काबू

फायर अधिकारी अशोक कुमार जायसवाल ने बताया कि करीब 12:12 मिनट पर अस्पताल में आग लगने की जानकारी मिली. मौके पर दमकल की 8 गाड़ी पहुंची. करीब 2 घंटे में आग पर काबू पाया गया. अधिकारी ने बताया कि 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिसमें से एक की मौत हो गई. मृतक की पहचान अमित के रूप में हुई है जो अस्पताल में काम करता था. 

