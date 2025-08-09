दिल्ली के हॉस्पिटल में लगी आग, कांच तोड़कर क्रेन से निकाले गए मरीज, एक की मौत, VIDEO

Delhi Hospital Fire: राखी के दिन बारिश से भींगी दिल्ली के एक हॉस्पिटल में आग लगने की खबर सामने आई. आग इतनी भीषण थी कि मरीजों को हॉस्पिटल का कांच तोड़कर निकाला गया. इस हादसे में हॉस्पिटल के एक कर्मचारी की दम घुटने से मौत हो गई. फिलहाल मौके पर राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है. मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा दिल्ली के आनंद विहार क्षेत्र में स्थित कॉसमॉस हॉस्पिटल में हुआ. दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों को मौके पर भेजा गया है. हॉस्पिटल से 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है. जिसमें से एक की मौत हो चुकी है. मरने वाले की पहचान अमित के रूप में हुई है. वह हॉस्पिटल का स्टाफ बताया जा रहा है.

हॉस्पिटल में लगी आग, कांच तोड़कर क्रेन से निकाले गए मरीज



दिल्ली के कॉसमॉस हॉस्पिटल में आज दोपहर 12 बजे के आसपास लगी भीषण आग से अफरा-तफरी मच गई. दमकल विभाग की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों और दिल्ली पुलिस की मदद से 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया .एक व्यक्ति अमित की मौत हो गई. कई मरीज… pic.twitter.com/wW1uY0bmjI — NDTV India (@ndtvindia) August 9, 2025

आनंद विहार क्षेत्र में स्थित कॉसमॉस हॉस्पिटल में लगी आग

दरअसल दिल्ली के शाहदरा जिले के थाना आनंद विहार क्षेत्र में आने वाले कॉसमॉस स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में शनिवार को सुबह भीषण आग लगी. आग इतनी बेकाबू हो चुकी थी कि अंदर जो मरीज एडमिट थे ,वह भी क्रिटिकल केस में पहुंच गए. उनको तुरंत रेस्क्यू कर कर पास के निजी अस्पताल में भेजा गया.

मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश में जुटे लोग.

ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर अंदर जाना पड़ा

साथ ही साथ अंदर जो स्टाफ हाउसकीपिंग और टी नर्सिंग इत्यादि में काम कर रहे थे, वह भी क्रिटिकल बेहोश हालत में रेस्क्यू किए गए. इस रेस्क्यू टीम में दिल्ली पुलिस दमकल विभाग और फायर ब्रिगेड की आधुनिकरण मशीनों का प्रयोग किया गया. आग के कारण हॉस्पिटल में इतना धुआं भर गया था कि रेस्क्यू में लगे लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग कर अंदर जाना पड़ा.

दिल्ली के हॉस्पिटल में लगी आग, राहत-बचाव कार्य जारी, देखें वीडियो

#WATCH | Delhi | Fire broke out at the Kosmos hospital, Vikas Marg, at around 12.20 pm. One person died in the incident. Eight patients were shifted to the nearby Pushpanjali Hospital. A case u/s 287/106(1) BNS (285/304A IPC) is being registered: Delhi Police pic.twitter.com/Ks7nLmCcnd — ANI (@ANI) August 9, 2025

लोगों को बचाने के लिए हॉस्पिटल के कांच तक तोड़े गए

साथ ही साथ लोगों को रेस्क्यू करने के लिए अस्पताल की कांच के शीशे तक फोड़े गए. अस्पताल के स्टाफ ने बात करते हुए बताया कि कंडीशन बहुत बुरी थी. अंधेरा ही अंधेरा था, अंदर थोड़ी देर रहते ही सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी. फिलहाल मौके पर वरीय अधिकारी पहुंच चुके हैं.

आग लगने के बाद हॉस्पिटल की बिल्डिंग से निकलता धुएं का गुबार.

करीब दो घंटे में आग पर पाया गया काबू

फायर अधिकारी अशोक कुमार जायसवाल ने बताया कि करीब 12:12 मिनट पर अस्पताल में आग लगने की जानकारी मिली. मौके पर दमकल की 8 गाड़ी पहुंची. करीब 2 घंटे में आग पर काबू पाया गया. अधिकारी ने बताया कि 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिसमें से एक की मौत हो गई. मृतक की पहचान अमित के रूप में हुई है जो अस्पताल में काम करता था.