पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी AIIMS के इमरजेंसी में भर्ती, रसोई में गिरने से लगी पीठ में चोट

देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी सुदेश को गुरुवार को दिल्ली एम्स के इमरजेंसी विभाग में भर्ती कराया गया, ये जानकारी अधिकारियों के हवाले से सामने आई है. अधिकारियों ने बताया कि पूर्व उपराष्ट्रपति की पत्नी को रसोई में गिरने की वजह से पीठ में चोट लग गई थी, जिसके बाद उनको एम्स के इमरजेंसी विभाग में लाया गया. उन्होंने बताया कि 70 साल की सुदेश जगदीप धखड़ के साथ एक वाहन में थीं. ये जानकारी न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से सामने आई है.

एक अधिकारी ने बताया कि जगदीप धनखड़ की पत्नी रसोई में गिर गईं थीं, जसकी वजह से उनकी पीठ में चोट लग गई. डॉक्टर उनकी जांच कर रहे हैं. बता दें कि जुलाई में पद छोड़ने के बाद से जगदीप धनखड़ अपने परिवार के साथ दिल्ली में छतरपुर के एक फार्महाउस में रह रहे हैं.