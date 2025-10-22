विज्ञापन
दिल्ली में हवा हुई बेहद खराब, हर बार की तरह इस बार भी आरोपों का दौर शुरू

इस बार दिल्ली में क्योंकि बीजेपी की सरकार है और विपक्ष की भूमिका में आम आदमी पार्टी है तो इस बार आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ़ से है. आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि 'दिल्ली में प्रदूषण बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया है.

  • दिल्ली-एनसीआर में दीवाली के बाद वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है और अधिकांश इलाके रेड जोन में हैं
  • दीवाली पर रातभर पटाखे फोड़ने से पीएम2.5 प्रदूषण में तेजी से उछाल आया और हवा की गुणवत्ता खराब हुई
  • ठंड बढ़ने, हवा की गति कम होने और नमी बढ़ने से प्रदूषक जमीन के पास फंसकर स्मॉग सीजन शुरू हो गया है
आज दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण एक बार फिर गंभीर स्तर पर पहुंच गया है. दीवाली के पटाखों के बाद शहर धुंध की चादर में लिपट गया है, और हवा की गुणवत्ता ‘बहुत खराब' से ‘गंभीर' श्रेणी में आ गई है. सबसे प्रदूषित इलाके की बात करें तो आनंद विहार, वजीरपुर, अशोक विहार, आरके पुरम (368), और इंडिया गेट (342) 38 में से 36 मॉनिटरिंग स्टेशन ‘रेड जोन' में हैं.

कैसे बढ़ा प्रदूषण?

•  पिछले सप्ताह 18 अक्टूबर को AQI 255 (खराब) था, जो 19 को 296 (खराब) और 20 अक्टूबर (दीवाली) को रात में 371 (बहुत खराब) तक पहुंच गया. 21 अक्टूबर सुबह यह 350+ हो गया.
•  दीवाली का असर - सुप्रीम कोर्ट ने ‘ग्रीन पटाखे' की अनुमति दी थी (रात 8-10 बजे तक), लेकिन लोग रात भर पटाखे फोड़ते रहे, जिससे PM2.5 में अचानक उछाल आया. रात 10 बजे 36 स्टेशन रेड जोन में थे.
•  मौसमी कारक: ठंड बढ़ने, हवा में नमी बढ़ने और हवा की गति कम होने से प्रदूषक जमीन के पास फंस जाते हैं. नवंबर तक यह ‘स्मॉग सीजन' चलेगा.

शुरू हुआ आरोपों का सिलसिला

इस बार दिल्ली में क्योंकि बीजेपी की सरकार है और विपक्ष की भूमिका में आम आदमी पार्टी है तो इस बार आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ़ से है. आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि 'दिल्ली में प्रदूषण बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया है, आधे से ज्यादा क्षेत्र 'रेड ज़ोन' में हैं बावजूद इसके, भाजपा की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री बहाने बना रहे हैं, कोई एक्शन प्लान तक नहीं है! सरकार को बहानेबाजी छोड़कर दिल्ली के बढ़ते पॉल्यूशन पर ध्यान देना होगा.'

बीजेपी का आरोप 

बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, 'जब तक अरविंद केजरीवाल शासित पंजाब पराली जलाना बंद नहीं करता, दिल्ली और एनसीआर का दम घुटता रहेगा. आम आदमी पार्टी के पापों के लिए दीपावली को दोष देना बंद करें - यह उनका धुआं है, जो दिल्ली के आसमान को काला कर रहे हैं, न कि त्योहार के दीये या पटाखे. उनकी काली छाया अभी भी राजधानी पर मंडरा रही है.'

दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ख़ुद का बचाव करते हुए आप पर साधा निशाना

सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में पिछले साल 2024 में दिवाली की रात के अगले दिन 31 अक्टूबर की सुबह रिकार्ड किया गया ए.क्यू. आई. रिकार्ड तोड़ 396 था जबकि आज 21 अक्टूबर को दिल्ली का औसत ए.कयू.आई. 356 दर्ज किया गया है. यह ठीक है कि दिल्ली में प्रदूषण स्तर बढ़ा है पर यह भी सच है की जिस दिन 17 अक्टूबर से प्रदूषण बढ़ रह है उस से दो तीन दिन पहले से  पंजाब में पराली जलने के समाचार भी सामने आने लगे हैं.

सचदेवा ने आगे कहा कि पहले कांग्रेस फिर अरविंद केजरीवाल सरकारों ने प्रदूषण नियंत्रण या स्थिती सुधार के लिए कोई ठोस काम नही किया और आज जब रेखा गुप्ता सरकार प्रदूषण स्थिती सुधार के लिए योजनाबद्ध काम कर रही है तो बयानवीर "आप" नेता स्थिती बिगाड़ने में लगे हैं.

बीजेपी ने 'आप' पर मुस्लिम समाज को खुश करने का लगाया आरोप

वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सौरभ भारद्वाज जैसे नेताओं की मजबूरी है की उनको मुसलिम समाज को खुश रखना है ताकि उनका वोट बैंक सुरक्षित हो सके और इसीलिए वह जनता के बीच किसी ना किसी मुद्दे पर भ्रम फैलाते रहते हैं. आज कल "आप" नेता पटाखों से प्रदूषण वृद्धि पर बोल कर उन पर पुनः प्रतिबंध की मांग उठाने में लगे हैं.

दिल्ली में ख़राब हवा, पंजाब सरकार ज़िम्मेदार- बीजेपी

सचदेवा ने कहा है की यूं तो इस वर्ष पंजाब में किसान बाढ़ से परेशान हुआ है पर अब बाढ़ पानी सूखने के बाद अपने खेत साफ करने में लग रहे हैं और कुछ पराली भी जला रहे हैं. 11 अकटूबर 2025 से 19 अकटूबर 2025 के बीच पंजाब में 309 पराली जलाने के बड़े मामले पंजीकृत हुए हैं. यह शर्मनाक है की पंजाब की अरविंद केजरीवाल सरकार ने पहले कभी पंजाब के किसानों को मदद कर पराली जलाने से रोका. यह ठीक है की दिल्ली में प्रदूषण स्तर बढ़ा है पर यह भी सच है की जिस दिन 17 अक्टूबर से प्रदूषण बढ़ रह है उस से दो तीन दिन पूर्व से पंजाब में पराली जलने के समाचार भी सामने आने लगे हैं.

कुल मिलाकर दिल्ली की हवा इस वक्त बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुकी है जिसकी वजह से सांस, हृदय रोग, फेफड़ों का कैंसर, स्ट्रोक, और COPD जैसी बीमारियां होने का खतरा है. बच्चे, बुजुर्ग, और अस्थमा वाले सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे. ऐसे में घर से बाहर कम निकलें , मास्क का उपयोग करें , खुले में व्यायाम और जॉगिंग करने से बचें. अनुमान है कि जैसे जैसे मौसम में नमी बढ़ेगी, ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे हवा की गुणवत्ता और ख़राब होगी.

