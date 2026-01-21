दिल्ली में हत्या की खौफनाक वारदात, पड़ोसी ने मारपीट के बाद घोंपा स्क्रूड्राइवर

दिल्ली में एक बार फिर हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. मामला खजूरी खास इलाके का है. यहां दो पड़ोसियों का आपस विवाद एक की हत्या की वजह बन गया. विपिन की उसके पड़ोसी ने स्क्रूड्राइवर घोंपकर जान ले ली. यह मामला डरा देने वाला है. गंभीर रूप से घाल हालत में विपिन को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. 17 जनवरी को इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

पड़ोसी ने स्क्रूड्राइवर से हमलाकर ली जान

43 साल का विपिन दिल्ली के खजूरी खास इलाके में रहता था. पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि विपिन को 16 जनवरी को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान 17 जनवरी को उसकी मौत हो गई. मृतक के परिजनों ने पुलिस को बताया कि 9 जनवरी को विपिन का अपने पड़ोसी से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था.

विपिन ने अस्पताल में तोड़ा दम

आरोप है कि इसी दौरान पड़ोसी ने विपिन पर स्क्रूड्राइवर से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसके बाद उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था. परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने खजूरी खास थाने में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल आरोपी की संलिप्ता की जांच की जा रही है.

