Delhi Flood: खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही यमुना, कई इलाकों में घुसा पानी, जानें ताजा हालात

Delhi Rain: यमुना नदी में जल स्‍तर खतरे के निशान से पार होने के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. यमुना से सटे इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है. मौसम विभाग ने आज दिल्‍ली एनसीआर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिससे हालात और खराब होने की आशंका जताई जा रही है.

नई दिल्‍ली:

Delhi Yamuna Flood: दिल्‍ली में यमुना नदी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है और इस बीच मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है. यमुना के आसपास रहने वाले निचले इलाकों में पानी पहुंचना शुरू हो गया है. हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से अतिरिक्‍त पानी छोड़े जाने पर हालात और खराब होने की आशंका है. ऐसे में दिल्‍ली एनसीआर के लोगों को आज खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. नोएडा में मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए स्‍कूल और कॉलेजों को बंद रखने का निर्देश दिया है. इधर, दिल्‍ली सरकार ने भी बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां कर ली हैं. यमुना नदी का जलस्तर मंगलवार को निकासी के निशान को पार कर जाने के बाद दिल्ली सरकार ने अपनी बाढ़ प्रतिक्रिया कार्ययोजना लागू कर दी है. दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने यह जानकारी दी. भारत सरकार की सेंट्रल वॉटर कमिशन ने अपने ताज़ा फ्लड फोरकास्ट में कहा है कि दिल्ली के उत्तरी जिले में दिल्ली रेलवे ब्रिज पर यमुना नदी "गंभीर स्थिति" (SEVERE SITUATION ) में बह रही है. मंगलवार को जारी अपने रिपोर्ट में सेंट्रल वॉटर कमिशन ने कहा, "यमुना 206.36 मीटर के स्तर पर बह रही है, जो इसके खतरे के स्तर 205.33 मीटर से 1.03 मीटर ऊपर है.
दिल्‍ली सरकार ने बताया कि बाढ़ से निपटने के लिए, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने 58 नावें, 675 लाइफ जैकेट, 5,67,200 ईसी (इको) बैग, 14,370 बल्लियां, 24 जनरेटर आदि पहले उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा, संवेदनशील स्थानों पर पानी निकालने के लिए 82 अस्थायी पंप लगाए गए हैं. दिल्ली सरकार यमुना के जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए अधिकारियों को मंगलवार से लोहे के पुल पर यातायात और आम जनता की आवाजाही स्थगित करने का निर्देश जारी कर चुकी है. 

Delhi Yamuna River Flood, Delhi Rain, Weather Updates
