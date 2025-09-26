दिल्लीवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, पानी के बिल में मिलेगी छूट, जानें डीटेल्स

दिल्ली के करीब 16 लाख पानी के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है. इस ऐलान से दिल्ली के लाखों उपभोक्ताओं के बढ़े पानी के बिल से राहत मिलेगी. दिल्ली सरकार के जलमंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि लाखों उपभोक्ताओं के पानी के बढ़े हुए बिल आ रहे थे इसमें LPSC (late payment surcharge) चार्ज हटाने का ऐलान किया.

जलमंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली में पानी के लाखों रुपए का बिल इसलिए आ रहा था क्योंकि जलबोर्ड का 5 फीसदी ब्याज लगता था, हर बिलिंग चक्र पर लगता था यानि अगर सौ रुपए बिल किसी उपभोक्ता का आता है तो वो 178 रुपए बन जाता था. बढ़े बिल ही नहीं अब late payment surcharge 5 फ़ीसदी से घटा कर 2 फ़ीसदी कर दिया गया है. 16068 करोड़ रुपए घरेलू उपभोक्ताओं पर बकाया है जिसमें करीब 11000 लेट सरचार्ज है.

कैसे और कब तक पानी के बिल को कमा कराया जा सकता है

इन उपभोक्ताओं को राहत देने का काम अगले महीने से शुरु कर दिया जाएगा. ये राहत 31 जनवरी तक का उपभोक्ताओं को दी जाएगी. 31 जनवरी तक सौ फीसदी लाभ फिर दो महीने की छूट और दी जाएगी लेकिन उसमें 70 फ़ीसदी छूट मिलेगी. सरकार ने कहा कि उपभोक्ताओं पर ₹87,589 करोड़ बाकी है लेकिन ₹7,125 करोड़ मूल राशि है जबकि ₹80,463 करोड़ पेनाल्टी (91% LPSC) है.

पानी के अवैध कनेक्शन को वैध कैसे किया जा सकता है

31 मार्च तक अगर घरेलु उपभोक्ता पानी के अवैध कनेक्शन को एक हज़ार रुपए देकर लीगल कनेक्शन ले सकता है. वहीं कामार्शियल उपभोक्ता के अवैध कनेक्शन को लीगल कनेक्शन बनाने के लिए 61056 रुपए चार्ज करते थे जो अब पांच हज़ार रुपए पड़ेगा.

नए पानी के कनेक्शन करने के पैसे कम

दिल्ली में पानी का कनेक्शन लगाने के लिए अब तक 250 लोग ही अधिकृत थे. अब उनकी संख्या बढ़ाकर एक हज़ार की जाएगी. यही नहीं पहले मीटर लगाने के लिए आठ हज़ार रुपए लगते थे वो पैसे कम कम किए जा रहे हैं.