सफेद SUV ने गली में खेल रहे 14 महीने के बच्चे को कुचला, मां की आंखों के सामने मासूम ने तोड़ा दम

Delhi Accident: बच्चा अपनी मां के साथ सड़क किनारे खड़ा था, तभी तेज रफ्तार एसयूवी ने बच्चे को टक्कर मार दी. इस हादसे में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तुरंत बुराड़ी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका. 

सफेद कार ने बच्चे को कुचला. (सांकेतिक फोटो)
  • दिल्ली के समयपुर बादली इलाके में 14 महीने के बच्चे की सड़क पर तेज रफ्तार कार से टक्कर लगने से मौत हो गई.
  • हादसा बालाजी नर्सरी के पास रविवार शाम करीब चार बजे हुआ जहां बच्चा अपनी मां के साथ सड़क किनारे खड़ा था.
  • घायल बच्चे को बुराड़ी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था
नई दिल्ली:

रफ्तार के कहर ने दिल्ली में एक मां की गोद उजाड़ दी. 14 महीने के बच्चे की एक  सड़क हादसे में मौत हो गई. घर से निकलने से पहले मां ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह शाम उसके लिए इतनी दर्दनाक साबित होगी कि जिंदगी भर का गम दे जाएगी. नन्हा बच्चा अपनी मां की गोद से नीचे उतरकर गली में खेल रहा था. मां कहां जानती थी कि उसका जिगर का टुकड़ा उससे दूर होने वाला है. बच्चे की मौत से मां का रो-रोकर बुरा हाल है.  मामला दिल्ली के समयपुर बादली इलाके का है.

14 महीने के बच्चे को कार ने कुचला

यहां पर एक सफेद रंग की कार की चपेट में आने से 14 महीने के एक बच्चे की मौत हो गई. यह दर्दनाक हादसा रविवार शाम को हुआ. राजा विहार स्थित बालाजी नर्सरी के पास एक सफेद रंग की एसयूवी ने सड़क किनारे अपनी मां के साथ खड़े बच्चे को जोरदार टक्कर मार दी. घायल बच्चे को तुरंत बुराड़ी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

बच्चे को टक्कर मारने वाला आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने बच्चे को टक्कर मारने वाले 20 साल के आरोपी  समर चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही उसकी कार को भी जब्त कर लिया गया है. आरोपी समर रोहिणी का रहने वाला है. उसके खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं 281 (तेज गति से वाहन चलाना) और 106(1) (लापरवाही से मौत) के तहत  मामला दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. 

मां के साथ खड़े बच्चे को कार ने रौंदा

दिल दहलादेने वाली ये घटना रविवार शाम करीब चार बजे सिरसपुर रोड पर बालाजी नर्सरी के पास हुई. 20 साल के कार सवार ने सड़क पर खड़े 14 महीने के बच्चे को कुचल दिया. बच्चा अपनी मां के साथ सड़क किनारे खड़ा था, तभी तेज रफ्तार एसयूवी ने बच्चे को टक्कर मार दी. इस हादसे में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तुरंत बुराड़ी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका. 
 

