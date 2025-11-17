दिल्ली में इस मौसम का सबसे कम तापमान दर्ज, वायु गुणवत्ता ‘बेहद खराब’

दिल्ली में सोमवार को समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 356 दर्ज किया गया जो ‘बेहद खराब' श्रेणी में आता है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और आईएमडी ने यह जानकारी दी. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो इस मौसम का सबसे कम तापमान है.

सीपीसीबी के ‘समीर' ऐप के आंकड़ों से पता चला है कि पांच निगरानी केंद्रों ने वायु गुणवत्ता को ‘गंभीर' श्रेणी में बताया है, जबकि 29 केंद्रों ने 300 से 400 के बीच आंकड़े के साथ एक्यूआई ‘बेहद खराब' श्रेणी में दर्ज की, जबकि चार केंद्रों ने एक्यूआई ‘खराब' श्रेणी में दर्ज की.

राजधानी के 38 एक्यूआई निगरानी केंद्रों में से बवाना ने 419 एक्यूआई के साथ सबसे अधिक प्रदूषण स्तर दर्ज किया. ‘गंभीर' श्रेणी के अन्य क्षेत्रों में नरेला (405), जहांगीरपुरी (404), वजीरपुर (402) और रोहिणी (401) शामिल हैं. सीपीसीबी मानकों के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा', 51 से 100 को ‘संतोषजनक', 101 से 200 को ‘मध्यम', 201 से 300 को ‘खराब', 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच एक्यूआई को ‘गंभीर' श्रेणी में माना जाता है.

आईएमडी ने कहा कि न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 3.6 डिग्री कम था और सुबह साढ़े आठ बजे हवा में नमी का स्तर 92 प्रतिशत था. आसमान अधिकतर साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है.

हाल के वर्षों में इससे कम न्यूनतम तापमान 29 नवंबर, 2022 को 7.3 डिग्री दर्ज किया गया था। 2023 में नवंबर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री और 2024 में 9.5 डिग्री दर्ज किया गया था.

