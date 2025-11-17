विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली में इस मौसम का सबसे कम तापमान दर्ज, वायु गुणवत्ता ‘बेहद खराब’

सीपीसीबी के ‘समीर’ ऐप के आंकड़ों से पता चला है कि पांच निगरानी केंद्रों ने वायु गुणवत्ता को ‘गंभीर’ श्रेणी में बताया है, जबकि 29 केंद्रों ने 300 से 400 के बीच आंकड़े के साथ एक्यूआई ‘बेहद खराब’ श्रेणी में दर्ज की, जबकि चार केंद्रों ने एक्यूआई ‘खराब’ श्रेणी में दर्ज की.

Read Time: 2 mins
Share
दिल्ली में इस मौसम का सबसे कम तापमान दर्ज, वायु गुणवत्ता ‘बेहद खराब’
फाइल फोटो
  • दिल्ली में सोमवार को समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक 356 दर्ज किया गया जो बेहद खराब श्रेणी में आता है
  • पांच निगरानी केंद्रों ने वायु गुणवत्ता को गंभीर श्रेणी में और 29 केंद्रों ने बेहद खराब श्रेणी में बताया
  • बवाना क्षेत्र में 419 एक्यूआई के साथ सबसे अधिक प्रदूषण स्तर दर्ज किया गया जो गंभीर श्रेणी में आता है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

दिल्ली में सोमवार को समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 356 दर्ज किया गया जो ‘बेहद खराब' श्रेणी में आता है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और आईएमडी ने यह जानकारी दी. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो इस मौसम का सबसे कम तापमान है.

सीपीसीबी के ‘समीर' ऐप के आंकड़ों से पता चला है कि पांच निगरानी केंद्रों ने वायु गुणवत्ता को ‘गंभीर' श्रेणी में बताया है, जबकि 29 केंद्रों ने 300 से 400 के बीच आंकड़े के साथ एक्यूआई ‘बेहद खराब' श्रेणी में दर्ज की, जबकि चार केंद्रों ने एक्यूआई ‘खराब' श्रेणी में दर्ज की.

राजधानी के 38 एक्यूआई निगरानी केंद्रों में से बवाना ने 419 एक्यूआई के साथ सबसे अधिक प्रदूषण स्तर दर्ज किया. ‘गंभीर' श्रेणी के अन्य क्षेत्रों में नरेला (405), जहांगीरपुरी (404), वजीरपुर (402) और रोहिणी (401) शामिल हैं. सीपीसीबी मानकों के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा', 51 से 100 को ‘संतोषजनक', 101 से 200 को ‘मध्यम', 201 से 300 को ‘खराब', 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच एक्यूआई को ‘गंभीर' श्रेणी में माना जाता है.

आईएमडी ने कहा कि न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 3.6 डिग्री कम था और सुबह साढ़े आठ बजे हवा में नमी का स्तर 92 प्रतिशत था. आसमान अधिकतर साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है.

हाल के वर्षों में इससे कम न्यूनतम तापमान 29 नवंबर, 2022 को 7.3 डिग्री दर्ज किया गया था। 2023 में नवंबर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री और 2024 में 9.5 डिग्री दर्ज किया गया था.
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi AQI 356, Air Pollution Delhi, Severe Pollution, Air Quality Monitoring
Get App for Better Experience
Install Now