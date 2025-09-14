जाते-जाते भी बरस रहा है मानसून, दिल्ली-NCR में बारिश का अलर्ट, जानें अगले 7 दिनों का हाल

देश के कई राज्यों से मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है. लेकिन जाते-जाते भी कई हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है. राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भी यही हाल है, जहां अचानक हुई बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है. वहीं, NCR सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. लोगों को सलाह दी गई है कि वे मौसम के अचानक बदलाव को देखते हुए सतर्क रहें.

Delhi Rain : बादलों और सूरज के बीच लुका-छिपी

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में आज भी दिन भर बादलों और सूरज के बीच लुका-छिपी जारी है. कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. इस बारिश से तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत मिलेगी. वहीं, एनसीआर के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

आज यानी 14 सितंबर को, उत्तर-पूर्व दिल्ली में दिन के समय आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और दोपहर के समय बहुत हल्की बारिश की संभावना है. वहीं, 15 से 18 सितंबर तक दिन में आंशिक रूप से बादल और रात में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है.

महाराष्ट्र में 14 और 15 सितंबर को, जबकि मध्य महाराष्ट्र में 15 सितंबर को बारिश होने की संभावना है. वहीं, पश्चिम राजस्थान से दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई 15 सितंबर के आसपास शुरू हो सकती है.

पिछले 24 घंटों में, उत्तराखंड में अत्यंत भारी वर्षा दर्ज की गई. इसके अलावा, असम, मेघालय, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और मराठवाड़ा में भारी से अत्यंत भारी वर्षा हुई. हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर के राज्य, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी भारी वर्षा दर्ज की गई.

आगामी दिनों के लिए मौसम का पूर्वानुमान (17-19 सितंबर)

पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और तमिलनाडु में भारी वर्षा की चेतावनी है. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी भारी वर्षा हो सकती है. मध्य भारत और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के अन्य हिस्सों में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा की संभावना है. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है.

18 सितंबर: पहाड़ी इलाकों जैसे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा की उम्मीद है. पूर्वी उत्तर प्रदेश, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है. तमिलनाडु और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी भारी वर्षा का सिलसिला जारी रहेगा.

19 सितंबर: पूर्वी उत्तर प्रदेश, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी वर्षा की चेतावनी बनी रहेगी.

