48 घंटे में पकड़े गए 280 गैंगस्टर्स सहित 854 बदमाश, दिल्ली पुलिस का अपराधियों के खिलाफ चला 'ऑपरेशन गैंग बस्ट'

लॉरेन्स बिश्नोई, हिमांशु भाऊ, रोहित गोदारा, नीरज बवानिया, काला जठेड़ी, जितेंद्र गोगी गैंग और इस फेहरिस्त में कई ऐसे नाम हैं, जिनपर दिल्ली पुलिस का अब तक का सबसे बड़ा प्रहार 'ऑपरेशन गैंग बस्ट' के जरिए चला है. इस ऑपरेशन ने इन बड़े-बड़े गैंगस्टर्स की कमर तोड़ कर रख दी. इस ऑपरेशन के तहत निशाने पर थे आतंक का पर्याय बन चुके इन तमाम गैंगस्टर्स के वो गुर्गे और मददगार जिनके जरिये वो विदेश में हो या फिर जेल में वहीं बैठे बड़े आसानी से किसी भी वारदात को अंजाम दिलाने में कामयाब हो रहे थे.

दिल्ली पुलिस का 'ऑपरेशन गैंग बस्ट', जानिए बड़ी बातें

दरअसल दिल्ली पुलिस ने संगठित अपराध और गैंगस्टर्स के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाते हुए ‘ऑपरेशन गैंग बस्ट' को अंजाम दिया. यह अभियान 48 घंटे तक लगातार चला, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजेस्थान सहित कई राज्यों में एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी की गई.

इस मेगा ऑपरेशन के दौरान दिल्ली पुलिस ने 280 गैंगस्टर्स सहित कुल 854 अपराधियों को पकड़ा गया है. जिसमे कुछ जुवेनाइल भी शामिल है. पुलिस की इस कार्रवाई से अपराध की दुनिया में हड़कंप मच गया है.



इस ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस के करीब 9000 पुलिसकर्मी शामिल रहे. टीमों ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में एक साथ कार्रवाई करते हुए 4299 ठिकानों पर छापेमारी की.

300 से अधिक हथियार, 25 लाख नकद सहित अन्य जब्त

ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 6500 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ की. पूछताछ के आधार पर कई अपराधियों और उनके नेटवर्क का खुलासा हुआ है. दिल्ली पुलिस ने इस अभियान में 300 अत्याधुनिक हथियार ,130 जिंदा कारतूस, करीब 25 लाख रुपये नकद ,बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ (ड्रग्स) बरामद किए हैं.

पूछताछ के बाद अन्य बदमाशों की भी होगी गिरफ्तारी

दिल्ली पुलिस अधिकारियों के मुताबिक यह ऑपरेशन गैंगस्टर्स, शूटर्स, ड्रग तस्करों और संगठित अपराध से जुड़े लोगों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए चलाया गया. आने वाले दिनों में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है. दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा.

