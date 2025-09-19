गैंगस्टरों की जड़ पर दिल्ली पुलिस की बड़ी करवाई, 58 जगहों पर छापेमारी

दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए आउटर नॉर्थ जिला पुलिस ने बीती रात बड़ा ऑपरेशन चलाया. इस दौरान दिल्ली पुलिस ने एक साथ 58 जगहों पर छापेमारी की और कई कुख्यात गैंगस्टरों के गुर्गों को दबोच लिया. पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई का मकसद संगठित अपराध और गैंगस्टरों की जड़ काटना है.

ऑपरेशन में शामिल हुए कुल 820 पुलिस ऑफिसर

इन टीमों की अगुवाई इंस्पेक्टर और एसीपी स्तर के अफसर कर रहे थे. पूरे ऑपरेशन पर डीसीपी हरेश्वर स्वामी और राजीव रंजन नजर रखे हुए थे, जबकि सबकुछ जॉइंट कमिश्नर विजय सिंह की देखरेख में हुआ. पुलिस ने इस छापेमारी में 36 संदिग्धों को पकड़ा, जिनमें से 6 लोगों को औपचारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है. ये लोग दिल्ली-एनसीआर के नामी गिरोहों से जुड़े पाए गए हैं, जिनमें काला जठेड़ी, गोगी गैंग, नीरज बावाना, राजेश बावाना, तिल्लू ताजपुरिया, कपिल सांगवान उर्फ नंदू और नेट्टू डाबोदा गैंग जैसे बड़े नाम शामिल हैं.

गिरफ्तार आरोपी कौन-कौन?

शक्तिमान (34 साल, खेड़ा खुर्द, दिल्ली)

वेदपाल (55 साल, टिकरी खुर्द, नरेला, दिल्ली)

प्रेम सिंह सहारावत (67 साल, बवाना, दिल्ली)

नवीन (30 साल, कराला, दिल्ली)

अंकित उर्फ विशाल (25 साल, कराला, दिल्ली)

हरिओम उर्फ अंकित उर्फ अक्की (25 साल, कराला, दिल्ली)

छापेमारी में पुलिस को क्या-क्या मिला?

कैश, सोना-चांदी, हथियार और गाड़ियां

49.60 लाख रुपये नकद

1.36 किलो सोना और 14.60 किलो चांदी

एक बुलेटप्रूफ स्कॉर्पियो SUV और एक मोटरसाइकिल

26 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप

7 पिस्टल और रिवॉल्वर, एक बटनदार चाकू

40 जिंदा कारतूस और हथियार साफ करने का सामान

दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये तो शुरुआत भर है. आने वाले दिनों में और भी ऑपरेशन चलाए जाएंगे ताकि राजधानी और एनसीआर से अपराध और गैंगस्टर कल्चर को खत्म किया जा सके.