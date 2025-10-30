साइबर ठगी के बड़े गैंग का भंडाफोड़, B.Tech पास ठग इस ऐप से उड़ाता था बैंक अकाउंट से रकम

दिल्ली पुलिस ने एक बड़े साइबर ठगी के एक बड़े गैंग का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने बाबा किस्मत वाले नाम से एक टेलिग्राम चैनल चलाने वाले मास्टरमाइंड समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया. ये आरोपी दिल्ली जल बोर्ड, बैंक या बिजली कंपनी (BSES) का अधिकारी बनकर लोगों को कॉल कर उनसे APK फाइल डाउनलोड करने के लिए कहते थे. जैसे ही दिल्ली जल बोर्ड V4.apk और ऐप में बैंक की जानकारी डाली जाती थी, लोगों के अकाउंट से पैसे गायब हो जाते थे.

ये भी पढ़ें- नीतीश कटारा हत्याकांड में सजा काटकर आए दोषी की सड़क हादसे में मौत, अज्ञात कार ने मारी टक्कर

ठगी गैंग का जामताड़ा कनेक्शन

ठगी का ये गैंग चलाने वाले मुख्य आरोपी का नाम निवाश कुमार मंडल है, जो BABA KISMATWALE नाम का टेलीग्राम चैनल चलाता था. यह गिरोह देश के कई राज्यों, जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सक्रिय था. पुलिस ने मुख्य आरोपी निवाश कुमार मंडल को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले से गिरफ्तार किया, वहीं अन्य आरोपी प्रद्युम्न कुमार मंडल को झारखंड के जामताड़ा से धर दबोचा. जामताड़ा से ही एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है, जो फोन कॉल कर लोगों को झांसे में लेता था.

इन कार्ड्स से ट्रांसफर होती थी ठगी की रकम

पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 9 मोबाइल फोन, 5 एटीएम कार्ड, 3 चेकबुक, एक MacBook, एक iPad और 47,800 नकद बरामद किए हैं.जिस शख्स ने दिल्ली पुलिस में साइबर ठगी की शिकायत दर्ज करवाई थी, उससे इसी तरह से 2 लाख रुपये की ठगी की गई थी. आरोपी ठगी गई रकम को Hindustan Petroleum के DriveTrack Plus कार्ड्स के जरिए ट्रांसफर करते थे. दिल्ली पुलिस की जांच में पता चला कि यह गिरोह Infibeam Payment Gateway के जरिए पैसे की लेयरिंग करता था.

बैंक ग्राहकों का डेटा साइबर अपराधियों को ऐसे बेचा जाता था

ठगी गैंग का मुख्य आरोपी निवाश कुमार मंडल ने B.Tech किया है. वह CEH (Ethical Hacking) का डिप्लोमा भी कर चुका है. वह पहले से दिल्ली और अन्य राज्यों के 4 साइबर अपराध मामलों में शामिल है. उसने 2024 में BABA KISMATWALE नाम का टेलीग्राम बॉट बनाया, जिसके ज़रिए वह बैंक ग्राहकों का डेटा साइबर अपराधियों को बेचता था. वहीं दूसरा आरोपी प्रद्युम्न कुमार मंडल 8वीं पास है और पहले से 3 साइबर केसों में शामिल रहा है. वहीं नाबालिग आरोपी लोगों को कॉल कर झांसा देकर ऐप इंस्टॉल करवाता था. पुलिस अब गिरोह के बाकी सदस्यों की भी तलाश कर रही है.