गए थे पेट्रोल डलवाने और सीज हो गई गाड़ी, दिल्ली में मर्सिडीज़ से बाइक तक जब्त हुए वाहन

दिल्ली में तय समयसीमा पूरी कर चुके (End of Life) वाहनों को जब्त करने का काम 1 जुलाई मंगलवार से शुरू कर दिया गया. इसके तहत राजधानी के पेट्रोल पंपों पर आने वाले पुराने वाहनों पर पैनी नजर रखी जा रही है. 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन और 15 साल से पुराने डीजल वाहनों को जब्त किया जा रहा है. पहले दिन मर्सिडीज़ से लेकर कई दुपहिया वाहनों को ज़ब्त किया गया.

दिल्ली पुलिस ने पार्लियामेंट सर्कल एरिया में एक पेट्रोल पंप से दो पुराने दोपहिया वाहनों को जब्त किए जाने की जानकारी दी. ट्रैफिक इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने बताया कि पार्लियामेंट सर्कल एरिया में चार पेट्रोल पंप हैं. इसमें से भाई वीर सिंह मार्ग पर स्थित पेट्रोल पंप से 15 साल से ज्यादा पुरानी दो मोटर साइकिलें जब्त की गई हैं.

पुराने वाहन जब्त करने के बाद की प्रक्रिया बताते हुए ट्रैफिक इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने बताया कि गाइडलाइंस के मुताबिक, जब्त वाहनों को रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपर को दिया जाता है. वहां से वाहन मालिक को नियमानुसार स्कैप वैल्यू दी जाती है.

#WATCH | Delhi Police seized two end-of-life vehicles (ELVs) - 15-year-old petrol and 10-year-old diesel vehicles from a petrol pump.



Ashok Kumar, Traffic Inspector, says "Two motorcycles have been seized from here. As per guidelines, we will hand over to the registered vehicle… pic.twitter.com/p4VE3fOxAU