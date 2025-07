दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना, भीषण गर्मी और उमस से राहत

दिल्ली-एनसीआर में आज की बारिश से मौसम सुहावना हो गया है. इसी के साथ लोगों को भीषण और उमसभरी गर्मी से राहत मिल गई है. मॉनसून की बारिश ने लोगों के चेहरे खिला दिये हैं. गर्मी इतनी थी कि लोगों पसीने से तरबतर हो जा रहे थे. लोगों के फैन और कूलर तक हांफ गए थे. ऐसे में लोगों को मॉनसून की बारिश का बेसब्री से इंतजार था. बीती रात से रुक-रुकर बारिश होने का सिलसिला जारी है. दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 0.5 डिग्री अधिक है. वहीं, राजधानी में न्यूनतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस रहा.

