दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-3 लागू, क्या स्कूल-कॉलेज भी होंगे बंद, जानिए हर अपडेट

दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप 3 लागू होने के बाद स्कूलों में पढ़ाई हाईब्रिड मोड में हो सकती है. सरकार जल्द ही इसपर फैसला कर सकती है. राजधानी में AQI का लेवल 425 तक पहुंच गया है.

दिल्ली एनसीआर में ग्रैप-3 लागू
  • दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-3 लागू, स्कूल-कॉलेज बंद करने पर हो सकता है फैसला
  • सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल AQI लेवल को लेकर दिया था एक बड़ा फैसला
  • जल्द ही स्कूलों को हाईब्रिड मोड चलाने का फैसला किया जा सकता है
नई दिल्ली:

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के कारण हालत खराब हो चुके हैं. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रैप 3 लागू करने का फैसला किया है. गौरतलब है कि राजधानी में हवा बेहद खराब हो गई और AQI 425 तक पहुंच गया. बिगड़ती हवा के बाद अब यहां कई चीजों पर पाबंदी लग सकती है. जल्द ही राज्य सरकारें स्कूल बंद करने और उसे हाईब्रिड मोड या घर से पढ़ाई कराने का फैसला कर सकती हैं. 

सुप्रीम कोर्ट का फैसला 

पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अगर AQI 350 के पार पहुंचता है तो ये ग्रैफ-3 लागू करने का आधार होगा. सोमवार को ही दिल्ली की एयर क्वॉलिटी 391 पहुंच गई थी. लेकिन कल ग्रैप-3 की घोषणा नहीं की गई थी. पर मंगलवार को CAQM ने ग्रैप-3 को लागू करने का ऐलान कर दिया गया है. ग्रैप-3 लागू करने के बाद शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को बंद करने पर फैसला किया जा सकता है. 

हाईब्रिड मोड में चलेंगे स्कूल 

ग्रैप-3 लागू होने के बाद सरकार कक्षा-5 तक के स्कूल को हाईब्रिड मोड में चलाने का आदेश दे सकती है. ऐसे में बच्चों के माता-पिता या तो स्कूल या फिर ऑनलाइन मोड में बच्चों की क्लास करवा सकते हैं. लेकिन ये स्कूल में मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करेगा. इसके अलावा बड़े क्लास के बच्चों को लेकर भी सरकार जल्द ही कोई फैसला कर सकती है. 

सीएम रेखा गुप्ता की बड़ी बैठक 

राजधानी में ग्रैप-3 लागू होने के बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बड़ी बैठक कर रही हैं. माना जा रहा है कि इस बैठक में बाद कुछ और प्रतिबंध लगाने का ऐलान हो सकता है. वैसे भी ग्रैप-3 में प्रतिबंध कड़े कर दिए जाते हैं. माना जा रहा है कि ग्रैप-3 लागू होने के बाद अब डीजल वाली गाड़ियों पर दिल्ली में एंट्री पर प्रतिबंध लग सकते हैं. 

